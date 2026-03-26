Цифровой бункер под Ленинградом: как регион стал оплотом технологической независимости ФосАгро

В Москве прошел профильный форум "Цифровая химия", ключевой темой которого стало внедрение отечественного программного обеспечения в промышленный сектор. Группа компаний "ФосАгро" представила доклад о ходе своей стратегии импортозамещения и цифровизации на производственных объектах, в том числе расположенных в Ленинградской области. Генеральный директор АО "Апатит" Денис Новиков сообщил о переходе на российские аппаратные и программные мощности. Перемены стали прямым ответом на уход иностранных вендоров и отказ от сервисной поддержки ранее установленных решений.

Стратегия импортозамещения

Процесс технологической трансформации в "ФосАгро" охватывает все уровни функционирования систем: от прикладного программного обеспечения до "железа". В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям компания сфокусировалась на создании независимой цифровой экосистемы. Это подразумевает плановую замену всех критически значимых компонентов ИТ-структуры на отечественные аналоги, многие из которых разрабатываются под специфические задачи отрасли.

Предприятие выступает полноценным первопроходцем, внедряя цифровые инструменты, которые ранее отсутствовали на российском рынке программных продуктов. Такой подход позволяет компании не только закрыть текущие потребности, но и заложить основу для длительного технологического суверенитета. Команда разработчиков делает ставку на собственные решения для обеспечения безопасности и стабильности бизнес-процессов.

Основным приоритетом стало создание систем, адаптированных под жесткие требования современной химической промышленности. Разработка ведется с учетом интеграции инструментов искусственного интеллекта, что способствует повышению общей эффективности управления ресурсами. Новые стандарты безопасности внедряются на этапе проектирования, что исключает наличие скрытых уязвимостей в архитектуре программных комплексов.

Автоматизация производственных процессов

В текущем году "ФосАгро" зафиксировала значимые успехи в развертывании автоматизированных систем. Еще в 2025 году на Череповецком комплексе при поддержке государства была введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления производством (АСУП). Данный инструмент стал фундаментом для отладки производственных цепочек в полностью цифровой среде.

Параллельно компания продолжает переводить в основной режим остальные звенья управления. В первом квартале нынешнего года подходит к завершению опытно-промышленная эксплуатация систем управления ресурсами и взаимоотношениями с клиентами. Эти этапы позволяют синхронизировать продажи и производство, снижая количество операционных ошибок до минимума.

Развитие вычислительной инфраструктуры

Важным шагом в укреплении технической базы стало расширение сети центров обработки данных. В сентябре 2025 года в Волховском филиале АО "Апатит" официально заложили новый объект ИТ-инфраструктуры. Этот центр станет третьим в распределенной сети компании после аналогичных площадок в Кировске и Череповце, обеспечивая необходимую мощность для обработки данных.

Модульная архитектура новых узлов позволяет гибко наращивать вычислительные ресурсы, исходя из запросов производства. Такая масштабируемость критически важна для компании, чьи цифровые потребности растут пропорционально темпам ввода новых мощностей. Это избавляет предприятие от зависимости от сторонних облачных провайдеров.

Надежности работы всех систем способствует энергонезависимость. На большинстве производственных площадок "ФосАгро" используется электричество собственной генерации, что минимизирует риски сбоев при перепадах во внешних сетях. Автономная энергетическая база в сочетании с собственными ЦОДами создает устойчивый контур передачи и хранения критической информации.