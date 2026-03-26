ИИ и человек
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:19

Цифровой бункер под Ленинградом: как регион стал оплотом технологической независимости ФосАгро

В Москве прошел профильный форум "Цифровая химия", ключевой темой которого стало внедрение отечественного программного обеспечения в промышленный сектор. Группа компаний "ФосАгро" представила доклад о ходе своей стратегии импортозамещения и цифровизации на производственных объектах, в том числе расположенных в Ленинградской области. Генеральный директор АО "Апатит" Денис Новиков сообщил о переходе на российские аппаратные и программные мощности. Перемены стали прямым ответом на уход иностранных вендоров и отказ от сервисной поддержки ранее установленных решений.

Стратегия импортозамещения

Процесс технологической трансформации в "ФосАгро" охватывает все уровни функционирования систем: от прикладного программного обеспечения до "железа". В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям компания сфокусировалась на создании независимой цифровой экосистемы. Это подразумевает плановую замену всех критически значимых компонентов ИТ-структуры на отечественные аналоги, многие из которых разрабатываются под специфические задачи отрасли.

Предприятие выступает полноценным первопроходцем, внедряя цифровые инструменты, которые ранее отсутствовали на российском рынке программных продуктов. Такой подход позволяет компании не только закрыть текущие потребности, но и заложить основу для длительного технологического суверенитета. Команда разработчиков делает ставку на собственные решения для обеспечения безопасности и стабильности бизнес-процессов.

Основным приоритетом стало создание систем, адаптированных под жесткие требования современной химической промышленности. Разработка ведется с учетом интеграции инструментов искусственного интеллекта, что способствует повышению общей эффективности управления ресурсами. Новые стандарты безопасности внедряются на этапе проектирования, что исключает наличие скрытых уязвимостей в архитектуре программных комплексов.

Автоматизация производственных процессов

В текущем году "ФосАгро" зафиксировала значимые успехи в развертывании автоматизированных систем. Еще в 2025 году на Череповецком комплексе при поддержке государства была введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления производством (АСУП). Данный инструмент стал фундаментом для отладки производственных цепочек в полностью цифровой среде.

Параллельно компания продолжает переводить в основной режим остальные звенья управления. В первом квартале нынешнего года подходит к завершению опытно-промышленная эксплуатация систем управления ресурсами и взаимоотношениями с клиентами. Эти этапы позволяют синхронизировать продажи и производство, снижая количество операционных ошибок до минимума.

Развитие вычислительной инфраструктуры

Важным шагом в укреплении технической базы стало расширение сети центров обработки данных. В сентябре 2025 года в Волховском филиале АО "Апатит" официально заложили новый объект ИТ-инфраструктуры. Этот центр станет третьим в распределенной сети компании после аналогичных площадок в Кировске и Череповце, обеспечивая необходимую мощность для обработки данных.

Модульная архитектура новых узлов позволяет гибко наращивать вычислительные ресурсы, исходя из запросов производства. Такая масштабируемость критически важна для компании, чьи цифровые потребности растут пропорционально темпам ввода новых мощностей. Это избавляет предприятие от зависимости от сторонних облачных провайдеров.

Надежности работы всех систем способствует энергонезависимость. На большинстве производственных площадок "ФосАгро" используется электричество собственной генерации, что минимизирует риски сбоев при перепадах во внешних сетях. Автономная энергетическая база в сочетании с собственными ЦОДами создает устойчивый контур передачи и хранения критической информации.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Тревога среди родителей Полярных Зорь: внезапное распространение вируса взято под контроль сегодня в 8:48

В дошкольных учреждениях северного города зафиксировали резкий рост заболеваемости, который привел к усилению мер контроля за состоянием юных горожан.

Читать полностью » Кадровый голод в медицине: как Вологодская область справляется с дефицитом врачей узких специальностей сегодня в 8:46

Вологодская область сталкивается с нехваткой медицинских кадров, что вызывает серьезные проблемы в здравоохранении.

Читать полностью » Нештатный ночлег: пассажиры самолета до Петербурга оценили уровень сервиса в транзитной зоне вчера в 15:38

Сотни граждан, возвращавшихся домой из отпуска, столкнулись с непредвиденной остановкой в пути, которая заставила их провести долгую ночь вне дома.

Читать полностью » В ожидании тепла: причины, по которым в Петербурге не спешат отключать центральное отопление вчера в 15:37

Центральное отопление в Петербурге продолжает работать, когда весна уже на пороге, несмотря на высокие температуры.

Читать полностью » Россия открывается с новой стороны: в эти города тянет жителей Петербурга, уставших от серого неба вчера в 15:28

Жители северной столицы стремительно меняют привычки, в три раза чаще планируя выезды за пределы родного региона в период весенних каникул.

Читать полностью » Тыл подводников обрел новую силу: военный городок в Мурманской области изменился до неузнаваемости вчера в 14:39

В закрытом военном городке завершился крупный этап преображения среды, охвативший десятки жилых объектов, образовательную систему и парк специальной техники.

Читать полностью » Льготная ипотека с расширенными границами: как это повлияет на спрос в Мурманской области вчера в 14:34

Ключевые изменения в ипотечной программе помогли жителям Мурманска получить доступ к новым возможностям, улучшая качество жизни.

Читать полностью » Сложный баланс экосистемы: в Мурманской думе решают судьбу водных ресурсов Арктической зоны вчера в 13:55

Северный регион готовится к существенным переменам в регулировании морской фауны, пытаясь найти баланс между интересами бизнеса и сложной экосистемой севера.

Читать полностью »

