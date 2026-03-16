Фото гостиничного номера
© https://pixabay.com by mowbraycourth is licensed under Free
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 20:11

Проект, который упрощает путешествия: мессенджер Max избавит от бумажной бюрократии в отелях Татарстана

В Татарстане в 2026 году стартует программа цифрового заселения в средства размещения через отечественный мессенджер Max. Инициатива, которую курирует Госкомитет республики по туризму, призвана полностью исключить необходимость использования бумажных документов при регистрации путешественников. Гостиницы региона уже начали процесс интеграции своих систем с данной платформой. Ожидается, что сервис станет ключевым инструментом для автоматизации взаимодействия с туристами и повышения качества обслуживания в отельном секторе.

Механика цифрового заселения

Процесс регистрации для постояльцев станет максимально лаконичным: все необходимые действия выполняются онлайн еще до физического приезда в отель. Клиенту нужно заранее пройти авторизацию в системе, заполнив персональные данные через защищенный интерфейс мессенджера. Это избавляет от очередей на стойке ресепшн и бюрократических проволочек с оформлением бумаг.

Со своей стороны, гостиницы обязаны провести серьезную техническую подготовку. Владельцы объектов размещения настраивают специализированный чат-бот и обеспечивают интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации. Только после прохождения всех этапов верификации отель получает право выдавать ключи от номеров в цифровом формате.

"Переход на такие цифровые решения существенно оптимизирует внутренние бизнес-процессы в гостиничном бизнесе. Для регионов это возможность не только статистически подтвердить рост туристического потока, но и сделать управление инфраструктурой более прозрачным. Автоматизация идентификации снижает нагрузку на персонал, позволяя сотрудникам сконцентрироваться на прямом сервисе. Это важный шаг к формированию современной экосистемы, где комфорт гостя ставится во главу угла через технологическое удобство".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Функционал платформы Max

Платформа не ограничивается только функцией заселения. Она выступает единым каналом коммуникации между администрацией отеля и постояльцем в режиме реального времени. Через мини-приложения в мессенджере клиенты могут круглосуточно заказывать дополнительные услуги, оставлять заявки и получать оперативную помощь.

Интеграция также предоставляет отельерам удобный доступ к сбору обратной связи. Возможность оперативно отправлять сервисные или экстренные уведомления помогает повысить общую защищенность и уровень информированности гостей. Сбор данных в едином контуре помогает владельцам бизнеса точнее анализировать потребности аудитории и адаптировать свои предложения.

По мнению представителей Госкомитета по туризму Татарстана, внедрение этого функционала полностью отвечает целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". Использование мессенджера способствует расширению спектра доступных цифровых услуг, что делает республику более привлекательной для широкого круга путешественников.

Масштабы внедрения и охват аудитории

На сегодняшний день мессенджер Max обладает значительной базой пользователей, среди которых уже 1,5 миллиона жителей Татарстана. По данным главы Минцифры республики Ильи Начвина, озвученным 10 марта, это составляет весомую часть от общей интернет-аудитории региона, насчитывающей около 2,9 миллиона человек.

Показатели вовлеченности также выглядят убедительно для начала масштабного пилотного проекта. Около 300-400 тысяч абонентов из Татарстана активно пользуются данным российским мессенджером на ежедневной или еженедельной основе. Такая активность пользователей создает хорошую почву для быстрого привыкания к новым функциям сервиса без необходимости устанавливать стороннее программное обеспечение.

В глобальном масштабе сервис демонстрирует внушительный рост. Согласно отчетам пресс-службы платформы, общее количество зарегистрированных пользователей достигло 100 миллионов человек. Ежедневная аудитория мессенджера составляет значительные 70 миллионов, что подтверждает востребованность решения и его потенциал для внедрения в туристические кластеры по всей стране.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

