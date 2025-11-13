Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Учёные рассматривают выращенный зуб
Учёные рассматривают выращенный зуб
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:30

Медицина будущего: в Перми придумали, как выращивать кости с помощью цифрового конструктора

В Перми создали цифровую систему для 3D-моделирования искусственных костей

В Перми разработали инновационный "цифровой конструктор" для создания костных имплантатов, который позволяет с высокой точностью воспроизводить сложную структуру человеческой кости. Разработка выполнена учёными при поддержке региональных исследовательских центров и уже готова к доклиническим испытаниям.

Как работает технология

Созданная пермскими специалистами компьютерная программа анализирует данные компьютерной томографии (КТ) конкретного пациента и на их основе генерирует 3D-модель имплантата.

Эта цифровая модель учитывает анатомические и биомеханические особенности организма, что позволяет создавать индивидуальные имплантаты, максимально приближённые к натуральным костям.

Ключевое преимущество — точное воспроизведение естественной пористой структуры кости, состоящей из микроскопических балок, называемых трабекулами.

"Ключевая проблема традиционных костных имплантатов — их упрощённая внутренняя архитектура. Она не повторяет природную структуру кости, из-за чего имплантат плохо приживается и берёт на себя всю нагрузку, вызывая атрофию соседних тканей. Наша технология устраняет эти проблемы, воспроизводя реальную микроструктуру", — пояснила кандидат физико-математических наук Наталия Еленская.

От цифровой модели к реальному имплантату

После цифрового проектирования полученная модель может быть воспроизведена на 3D-принтере с помощью аддитивных технологий — то есть послойного наплавления материала.

Такой подход позволяет:

  • создавать точные копии костей для замещения дефектов;
  • оптимизировать механическую нагрузку, чтобы имплантат работал "в тандеме" с живыми тканями;
  • ускорить процесс вживления и восстановления пациента.

Во время экспериментов исследователи использовали эталонную модель большеберцовой кости. Алгоритм смог рассчитать её внутреннюю геометрию и воспроизвести цифровую копию, готовую к печати.

Потенциал применения

Разработчики отмечают, что "цифровой конструктор" может использоваться в самых разных областях медицины:

  • травматология — при лечении сложных переломов;
  • онкология — при восстановлении костей после удаления опухолей;
  • челюстно-лицевая хирургия и стоматология — для наращивания костной ткани;
  • ортопедия — при создании индивидуальных протезов.

Шаг к персонализированной медицине

По словам учёных, проект отражает тенденцию перехода к персонализированным методам лечения, когда каждый имплантат подбирается строго под пациента.

В ближайшее время технология пройдёт доклинические испытания, после чего её можно будет внедрять в медицинскую практику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензенской области с помощью ЭКО по полису ОМС родились 169 детей в 2025 году 11.11.2025 в 9:36
Двойни, тройни и мечты о материнстве: Пензенская область раскрывает секреты успеха ЭКО

В Пензенской области за 2025 год с помощью ЭКО родились 169 детей. Программа обеспечена финансированием через ОМС, что дает возможность пройти процедуру в разных регионах России.

Читать полностью » В Пензенском районе введен карантин в связи с очагом бешенства в селе Варыпаево 11.11.2025 в 8:46
Бешенство на пороге: что скрывается за карантином в очередном селе Пензенской области

В Пензенском районе обнаружен новый очаг бешенства. В селе Варыпаево введен карантин, проводятся вакцинация животных и другие меры по ликвидации инфекции.

Читать полностью » В Кузнецком районе мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за хранение оружия и патронов 11.11.2025 в 7:36
Нашел на трассе пистолет и решил оставить себе: кузнечанин может получить 5 лет за такой "подарок"

В Кузнецком районе мужчина задержан за хранение огнестрельного оружия и патронов. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Читать полностью » В Пензенской области стартует акция 11.11.2025 в 6:46
Останемся без «палёных ёлочек»: в Пензенской области объявили охоту на лесных браконьеров

С 10 ноября в Пензенской области стартует операция «Лесовоз», направленная на предотвращение незаконной заготовки древесины. Акция продлится до 10 декабря.

Читать полностью » Среднемесячный доход жителей Башкортостана в первом полугодии 2025 года вырос на 16,9% 11.11.2025 в 5:56
Годовой скачок доходов в Башкортостане: сколько теперь остается после всех расходов

В Башкортостане в первом полугодии 2025 года среднемесячный доход жителей вырос на 16,9%. Реальные доходы увеличились на 6,7%, что говорит о позитивной динамике.

Читать полностью » Башкортостан занял второе место в ПФО по объему платных услуг, достигнув 318,7 млрд рублей 11.11.2025 в 4:46
Башкортостан обогнал почти все регионы ПФО: как республика растет в платных услугах

В Башкортостане рост объемов платных услуг в 2025 году составил 5,3%. Республика заняла второе место по объему в ПФО после Татарстана.

Читать полностью » В Башкортостане численность работающей молодежи сократилась на 19,1% с 2020 по 2024 год 11.11.2025 в 3:36
Куда уходят 19-29 летние: в Башкирии заметили странный отток кадров

В Башкортостане за 2024 год снизилась численность работающей молодежи, а уровень безработицы среди них стал выше среднего по республике.

Читать полностью » В Башкортостане цены на китайские автомобили упали на 7,2% 11.11.2025 в 2:26
Китайцы дешевеют, а наши авто пошли в гору: почему в Башкортостане всё наоборот и как этим воспользоваться

В Башкортостане цены на китайские автомобили начали снижаться, что может стимулировать спрос в конце года. Эксперты отмечают стабильность рынка новых машин.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Малхасян: кофе является фактором обострения воспаления мочевого пузыря
ЮФО
На Кубани проводится проверка после публикаций о "концлагере" для животных в станице Роговской
Садоводство
Осенняя перекопка улучшает структуру почвы зимой по данным агрономов
Культура и шоу-бизнес
Аниме Death Stranding: Isolations выйдет на Disney+ в 2027 году — Хидео Кодзима
УрФО
Курганский госуниверситет вошел в Научный центр мирового уровня по селекции растений
СЗФО
Сенатор Кутепов предложил ограничить продажу вейпов в Санкт-Петербурге
СКФО
В Каспийске создадут реабилитационный комплекс для военнослужащих СВО
Дом
Россияне предпочитают квартиры без отделки: почему жилье с ремонтом теряет популярность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet