Диетолог Щетинина: худеющим можно есть в каждый прием пищи по кусочку хлеба

Людям, которые страдают от диабета, худеющим можно есть хлеб. Однако стоит знать некоторые нюансы. Например, лучше брать зерновой хлеб и учитывать количество углеводов. Таким мнением поделилась с NewsInfo. Ru диетолог высшей категории, врач-эндокринолог Елена Щетинина.
"По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет.
Величина этого кусочка — 20-25 граммов. В белом и в черном хлебе находится 12 граммов углеводов", — рассказала эксперт.
Диетолог Щетинина находит место кусочку хлеба в любом виде в рационе питания. Однако важно есть все в определенных количествах.
Эксперт не советует худеющим есть различный хлеб с семечками, орехами или фруктами. Лучше брать зерновой хлеб, поскольку в нем сохраняются витамины группы В, магний.
Хлебцы есть можно, однако тут обманная история, поскольку кажется, что вы съедаете меньше.
На самом же деле этот маленький хлебец может равняться этому пушистому, воздушному, вкусному хлебу, стоит просто посмотреть, сколько в нем содержится углеводов.
Фото: commons. wikimedia.org/Unknown photographer.
Власти Паттайи выделили наращивание турпотока из России как приоритетную деятельность
Власти Паттайи считают наращивание туристического потока из России одной из приоритетных задач. Основные усилия направлены на улучшение туристической инфраструктуры и создание удобных условий для посещения местных достопримечательностей.
Главный мышелов Британии, Ларри, уверяет, что его здоровье в порядке
Главный охотник за мышами в Великобритании, проживающий на знаменитой улице Даунинг-стрит, кот Ларри, успокоил всех, заявив, что его здоровье в полном порядке. Это произошло в контексте сообщений о подготовке специфического плана, который будет активирован в случае его скорбной утраты.
Айзу Долматову прельстило богатство певца Шамана: "Завидный жених"
Бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Долматову впечатлила новость о баснословных гонорарах певца Шамана.
Швыдкой: решение по "скифскому золоту" не следует ожидать в ближайшем будущем
Михаил Швыдкой, специальный представитель главы государства по вопросам международного культурного сотрудничества, в беседе с "Интерфаксом", высказал предположение, что в обозримом будущем вряд ли предстоит ожидать решений, касающихся "скифского золота".