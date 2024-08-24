Диетолог Щетинина: худеющим можно есть в каждый прием пищи по кусочку хлеба

Людям, которые страдают от диабета, худеющим можно есть хлеб. Однако стоит знать некоторые нюансы. Например, лучше брать зерновой хлеб и учитывать количество углеводов. Таким мнением поделилась с NewsInfo. Ru диетолог высшей категории, врач-эндокринолог Елена Щетинина.

"По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет.

Величина этого кусочка — 20-25 граммов. В белом и в черном хлебе находится 12 граммов углеводов", — рассказала эксперт.

Диетолог Щетинина находит место кусочку хлеба в любом виде в рационе питания. Однако важно есть все в определенных количествах.



Эксперт не советует худеющим есть различный хлеб с семечками, орехами или фруктами. Лучше брать зерновой хлеб, поскольку в нем сохраняются витамины группы В, магний.



Хлебцы есть можно, однако тут обманная история, поскольку кажется, что вы съедаете меньше.

На самом же деле этот маленький хлебец может равняться этому пушистому, воздушному, вкусному хлебу, стоит просто посмотреть, сколько в нем содержится углеводов.



Фото: commons. wikimedia.org/Unknown photographer.