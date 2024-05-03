Как избежать попадания в больницу после праздника, рассказала Полина Васильева, врач-диетолог, терапевт, специалист по лабораторной медицине из Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Необходимо выходить из Великого поста постепенно, чтобы избежать возможного вреда для организма. Не следует избыточно переедать куличи, яйца и прочие пищевые продукты. После продолжительного периода ограничений и мягкого питания чрезмерная нагрузка на желудочно-кишечный тракт может спровоцировать обострение хронических заболеваний и резкое ухудшение состояния здоровья.

Один из главных символов Пасхи — это кулич. Это питательный продукт, содержащий значительное количество жиров и легкоусвояемых углеводов. По мнению специалиста, людям с хроническим панкреатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, диабетом, избыточным весом и ожирением рекомендуется воздерживаться от употребления куличей.

Ежедневное употребление одной порции кулича (примерно 100 грамм) не повредит организму здорового человека. В случае наличия противопоказаний рекомендуется либо ограничить употребление выпечки, либо вовсе отказаться от нее, опираясь на индивидуальную переносимость продукта.

Фото: commons.wikimedia.org/AMartiniouk (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿