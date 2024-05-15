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Диетолог Семирядов: белок и клетчатка помогают снизить аппетит
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 15:46

Диетолог Семирядов: белок и клетчатка помогают снизить аппетит

Продуктов, сжигающих жир, не существует. Желающим снизить потребление калорий стоит употреблять так называемые "ограничители аппетита", рассказал "Российской газете" диетолог Дмитрий Семирядов.

"Если вы слышите от кого-то, что какой-то продукт сжигает жир, это заблуждение. Но учитывая, что одним из способов снижения веса является снижение потребления калорий, можно использовать некоторые продукты, которые хорошо насыщают наш организм и позволяют нам есть меньше", — объяснил он.

Эксперт посоветовал включить в рацион белковые продукты: мясо, птицу, рыбу, яйца, творог, бобовые. По словам Семирядова, при нехватке белка и входящих в него аминокислот у человека наблюдается повышенный аппетит, в том числе тяга к сладкому. Увеличение потребления белка может решить эту проблему, отметил он.

"Ещё одним ключевым моментом в похудении является увеличение потребления продуктов, богатых клетчаткой. В основном это овощи, но также умеренное количество круп, ягод и фруктов", — рассказал диетолог.

Ранее врач предупредила о последствиях избытка витамина D.

Фото: Freepik.﻿

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