Продуктов, сжигающих жир, не существует. Желающим снизить потребление калорий стоит употреблять так называемые "ограничители аппетита", рассказал "Российской газете" диетолог Дмитрий Семирядов.
"Если вы слышите от кого-то, что какой-то продукт сжигает жир, это заблуждение. Но учитывая, что одним из способов снижения веса является снижение потребления калорий, можно использовать некоторые продукты, которые хорошо насыщают наш организм и позволяют нам есть меньше", — объяснил он.
Эксперт посоветовал включить в рацион белковые продукты: мясо, птицу, рыбу, яйца, творог, бобовые. По словам Семирядова, при нехватке белка и входящих в него аминокислот у человека наблюдается повышенный аппетит, в том числе тяга к сладкому. Увеличение потребления белка может решить эту проблему, отметил он.
"Ещё одним ключевым моментом в похудении является увеличение потребления продуктов, богатых клетчаткой. В основном это овощи, но также умеренное количество круп, ягод и фруктов", — рассказал диетолог.
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