Для успешной сдачи ЕГЭ диетолог Кристина Войт рекомендует заменить энергетики полезным сахаром. Ученикам стоит обратить внимание на своё питание. Чтобы улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала включить в рацион ягоды, тёмный шоколад и морепродукты.

Также Кристина Войт отметила, что отличной идеей будет добавить в рацион готовую смесь семян (кунжут, тыквенные семечки, подсолнечник). Её можно использовать для приготовления салата или добавить к омлету на завтрак.

По мнению специалиста, фруктоза, содержащаяся в натуральных ягодах и фруктах, таких как голубика, зелёные яблоки, бананы, папайя, киви и апельсины, является самой полезной. Кроме того, диетолог рекомендует добавить в рацион сырые орехи.

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