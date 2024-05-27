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Ягоды, шоколад и морепродукты помогут успешно сдать ЕГЭ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:23

Ягоды, шоколад и морепродукты помогут успешно сдать ЕГЭ

Для успешной сдачи ЕГЭ диетолог Кристина Войт рекомендует заменить энергетики полезным сахаром. Ученикам стоит обратить внимание на своё питание. Чтобы улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала включить в рацион ягоды, тёмный шоколад и морепродукты.

Также Кристина Войт отметила, что отличной идеей будет добавить в рацион готовую смесь семян (кунжут, тыквенные семечки, подсолнечник). Её можно использовать для приготовления салата или добавить к омлету на завтрак.

По мнению специалиста, фруктоза, содержащаяся в натуральных ягодах и фруктах, таких как голубика, зелёные яблоки, бананы, папайя, киви и апельсины, является самой полезной. Кроме того, диетолог рекомендует добавить в рацион сырые орехи.

Фото: commons. wikimedia.org/G.steph.rocket (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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