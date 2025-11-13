Почему альфа-липоевая кислота не поможет вам сбросить вес: забытые истины, которые все игнорируют

Сегодня рынок биологически активных добавок (БАДов) развивается стремительными темпами, опережая рост фармацевтической отрасли. На полках аптек и в лентах соцсетей можно увидеть множество баночек с яркими обещаниями: "энергия", "омоложение", "восстановление". Но на фоне этих заманчивых предложений встает важный вопрос: насколько эти добавки действительно эффективны? Мнение специалистов, особенно врачей, таких как эндокринолог Анна Одерий, на этот счет далеко не столь оптимистично.

Влияние популярных добавок

Один из самых распространенных мифов касается альфа-липоевой кислоты. Её рекламируют как мощный антиоксидант, который помогает улучшить обмен веществ и даже способствует снижению веса. Однако, по словам Анны Одерий, на самом деле эта кислота синтезируется организмом самостоятельно, а её дополнительный прием для здоровых людей не имеет значительного эффекта. Исследования подтверждают: она не оказывает существенного воздействия на обмен веществ или вес, а минимальные результаты наблюдаются только у пациентов с диабетом, и то в контексте нейропатии.

"Альфа-липоевая кислота — это не более чем маркетинговый ход", — заявила Анна Одерий, врач-эндокринолог "СМ-Клиника".

Ещё одним популярным продуктом, который вызывает много ожиданий, является коллаген. Производители обещают улучшение состояния кожи и укрепление суставов. Но, по словам специалиста, при попадании в желудочно-кишечный тракт коллаген распадается на аминокислоты, которые затем используются для синтеза различных белков. Он не имеет целенаправленного действия, чтобы непосредственно восстанавливать коллаген в коже или суставах.

"Эффект от коллагена минимален и скорее связан с общим увеличением белка в рационе, а не с чудесными свойствами добавки", — пояснила Анна Одерий.

Коэнзим Q10 и пробиотики: мифы о "бодрости" и "здоровье кишечника"

Не обошла стороной Анна Одерий и добавки с коэнзимом Q10, который часто рекламируют как средство для увеличения энергии и выносливости. Однако у здоровых людей уровень этого вещества в организме обычно в норме, и дополнительный прием не приносит ощутимого эффекта.

"Для здоровых людей добавки с коэнзимом Q10 — это просто дорогая иллюзия бодрости", — отметил специалист.

Отдельно стоит упомянуть пробиотики, которые сейчас активно рекомендуются для поддержания иммунитета, улучшения работы ЖКТ или в восстановительный период после антибиотиков. Однако эффективность пробиотиков сильно зависит от штаммов и состояния организма человека. Для здоровых людей доказательства их пользы отсутствуют, а бесконтрольный прием может привести к нарушениям баланса микрофлоры.

Микроэлементы: не всегда нужно "подстраховываться"

Ситуация с микроэлементами, такими как селен, цинк и биотин, также не столь однозначна. Эти вещества часто назначают для улучшения состояния волос, кожи и ногтей, но если рацион сбалансирован и дефицита нет, их прием не окажет заметного эффекта. Они действительно полезны, но только при дефиците, а не как "предупредительная мера" для здоровых людей.

"Микроэлементы работают только тогда, когда восполняют реальный дефицит, а не когда назначаются "на всякий случай"", — пояснила Анна Одерий.

Иллюзии, созданные маркетингом

Одной из главных проблем на рынке БАДов является то, что маркетинговые компании активно играют на желаниях людей. Реклама часто использует термины вроде "детокс", "восстановление" или "антиэйдж", обещая мгновенные результаты. В то время как наука говорит языком фактов: многие из этих добавок не имеют клинически доказанного эффекта. Врачи, наоборот, советуют сконцентрироваться на изменении образа жизни, а не искать быстрые решения в виде добавок.

"Реальные изменения требуют системных подходов: здорового сна, физической активности и сбалансированного питания", — резюмировала Анна Одерий.

Как выбирать БАДы: несколько рекомендаций

Прежде чем начать принимать добавки, проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно, если у вас есть хронические заболевания. Ищите добавки, прошедшие клинические испытания и имеющие доказанную эффективность. Внимательно читайте состав. Важно понимать, что добавки не могут заменить полноценное питание. Будьте осторожны с пробиотиками и микроэлементами, если у вас нет дефицита — их прием может не принести пользы. Помните, что результат от добавок не всегда будет мгновенным. Чтобы достичь реальных изменений, необходимо придерживаться здорового образа жизни.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если я хочу улучшить здоровье кожи?

Лучше всего начать с правильного питания, ухода за кожей и соблюдения режима сна. БАДы могут помочь, если у вас есть дефицит определенных веществ. Как выбрать пробиотики?

Пробиотики нужно выбирать по конкретным штаммам, которые могут быть полезны в вашем случае. Лучше проконсультироваться с врачом. Стоит ли принимать добавки с коэнзимом Q10?

Если у вас нет сердечной недостаточности или других заболеваний, связанных с митохондриями, вероятнее всего, они не принесут ощутимой пользы.

Мифы и правда о БАДах

Миф Правда Коллаген помогает улучшить состояние кожи и суставов. Коллаген распадается на аминокислоты и не идет на синтез коллагена в организме. Альфа-липоевая кислота помогает ускорить обмен веществ и похудеть. У здоровых людей альфа-липоевая кислота не оказывает заметного влияния на обмен веществ. Пробиотики всегда полезны для кишечника. Эффективность пробиотиков зависит от штаммов и состояния здоровья человека.

Сравнение популярных добавок

Добавка Реклама Факты Альфа-липоевая кислота Антиоксидант, ускоряет обмен веществ, способствует похудению. Не оказывает заметного эффекта для здоровых людей, минимальный результат у диабетиков. Коллаген Улучшает состояние кожи, укрепляет суставы. Распадается на аминокислоты, не направленные на синтез коллагена. Эффект малозначителен. Коэнзим Q10 Придает энергию, улучшает выносливость. У здоровых людей не вызывает прироста энергии, полезен только для пациентов с сердечной недостаточностью. Пробиотики Поддерживают иммунитет, улучшают работу ЖКТ. Эффективность зависит от штаммов, могут быть полезны только при наличии дисбактериоза. Микроэлементы Для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. Работают только при дефиците, если дефицита нет, эффекта не будет.

Исторический контекст

В 20-х годах XX века ученые начали изучать влияние витаминов и добавок на здоровье человека.

С конца 90-х годов БАДы стали активно рекламироваться как средства для улучшения общего самочувствия и лечения заболеваний.

Сегодня БАДы — это многомиллиардная индустрия, однако вопрос их эффективности и безопасности остаётся актуальным.