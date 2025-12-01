Попробовала заменить рыбу и мясо овощами — организм дал сигнал, который невозможно игнорировать

Глобальные рекомендации по питанию всё чаще критикуют за попытку стандартизировать рацион для стран с разными климатическими, экономическими и физиологическими условиями. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, приводя позицию диетолога Анны Белоусовой, уверенной, что единые нормы без адаптации способны нанести вред, а не сформировать здоровые привычки.

Ограничения "планетарной диеты" и российская специфика

Интерес к обсуждению возник после публикации Международной комиссией EAT-Lancet доклада о переходе на так называемую "планетарную диету". Она опирается на растительные продукты и предполагает сокращение употребления мяса, рыбы и молочной продукции. Белоусова считает, что такие рекомендации — лишь модификация прежних норм ВОЗ, разработанных для стран, где распространены ожирение и нарушения обмена веществ. Для российских условий подобная модель выглядит неоправданной: она игнорирует уже существующие белковые дефициты, а также особенности продовольственной корзины, особенно в зимний период.

По словам эксперта, отказ от широкого использования продуктов животного происхождения способен усугубить нехватку белка и аминокислот. Это особенно критично для детей, подростков, пожилых людей и женщин. Она подчёркивает, что в России мясо и рыба включены в приоритеты продовольственной политики, а государственные программы направлены на развитие этих отраслей, чтобы обеспечить население полноценными источниками белка.

Риски дефицитов и научные данные

Белоусова также указывает, что ВОЗ продолжает рекомендовать морскую рыбу как минимум дважды в неделю для профилактики остеопороза и атеросклероза. Исключение или существенное ограничение одновременно мяса, рыбы и молочных продуктов формирует прямой путь к дефициту кальция и нарушению обмена веществ. Она напоминает, что мировое научное сообщество ещё в 2013 году признало "реабилитацию" молочных жиров: умеренное потребление молочной продукции не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"ВОЗ по-прежнему рекомендует морскую рыбу не реже двух раз в неделю для профилактики атеросклероза и остеопороза. А если мы одновременно ограничим мясо, рыбу и молочные продукты, то получим прямую дорогу к дефициту кальция и нарушению обмена веществ. Это противоречит не только логике рационального питания, но и здравому смыслу", — отметила Белоусова.

Необходимость индивидуального подхода

Эксперт подчёркивает: рацион обязан учитывать условия конкретной страны — от климата до пищевых традиций. Жители северных регионов и тропических зон имеют разные потребности, разные источники сезонных продуктов и различный уровень доступности свежей растительной пищи. Универсальная схема питания, по её словам, не может равномерно покрывать эти различия, поэтому подход должен строиться на комплексном обеспечении организма всеми необходимыми веществами.