Часто с возрастом у людей развивается такое заболевание, как саркопения, отмечают врачи. Оно подразумевает снижение мышечной силы, а также устойчивости к нагрузкам. О подробностях рассказала врач-диетолог Анастасия Тимощенко.

Среди причин заболевания, возникшего в среднем возрасте - жесткие диеты. Из-за проблем с поступлением белка объем мышечной массы автоматически снижается. Побочный эффект - повторный набор веса после возвращения к привычному рациону.

Для восстановления организма диетолог рекомендует придерживаться нормы потребления белков и не пренебрегать физической активностью. Полностью победить болезнь не получится, отмечает врач, но поддержать состояние организма можно.

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