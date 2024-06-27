Необходимо употреблять плоды всех семи цветов радуги для того, чтобы обезопасить себя от сахарного диабета, злокачественных новообразований, а также заболеваний, относящихся к сердечно-сосудистым. О новой диете информировала российское интернет- издание "Газета.Ru" терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

Эксперт объяснила, что в тот момент, когда человек употребляет пищевую продукцию различных цветов, то он получает кладезь разных необходимым для жизни микроэлементы. Она считает, что если рацион питания будет наполнять собой всю цветовую гамму, то человеческий организм сможет получить важные вещества. Помимо этого, она посоветовала при каждом приёме пищи съедать хотя бы один фрукт или овощ. Анна Хакимова порекомендовала экспериментировать и не бояться этого.

Продукты красного и розового цвета содержат в себе самый сильный антиоксидант среди каротиноидов, не дающий продолжаться развитию окислительного стресса. Оранжевые и жёлтые предоставляют человеку бета-каротин — наиболее известную и распространенную форму провитамина. Цвет обычных салатов и капусты даёт природные ксантофиллы, которые охраняют организм от злокачественных образований в печени, спасает от злокачественной опухоли из клеток кожи и много другое. Синие и фиолетовые цвета радуги имеют фенолы, которые уменьшают возможность сахарного диабета, заболеваний, относящихся к сердечно-сосудистым, злокачественных новообразований и так далее.

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