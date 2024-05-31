Согласно американскому исследованию, в ходе которого были изучены данные более 25 тысяч женщин. Женщины, которые внимательно следовали средиземноморской диете, жили намного дольше, чем те, кто этого не делали.

"Наше исследование показывает, что для женщин, заинтересованных в долголетии, следование средиземноморской диете может привести к снижению риска смерти примерно на четверть", — говорится в исследовании.

Средиземноморская диета имеет длинный список научных достижений: снижение риска онкологии, деменции, депрессии, диабета и высокого уровня холестерина.

Эксперты рекомендуют сократить потребление красного мяса, заменив его рыбой и другими морепродуктами. Также стоит добавить в рацион больше белка из фасоли и других бобовых. Но не рекомендуется переходить на средиземноморскую диету резко, лучше всего проконсультироваться со специалистом.

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