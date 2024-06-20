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Терапевт Грант: необходимо есть рис при отравлении
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 14:21

Терапевт Грант: необходимо есть рис при отравлении

Терапевт Дональд Грант поделился информацией о продуктах, которые необходимо употреблять во время отравления. О подходящей диете для такого случая он рассказал британской газете Daily Mirror.

Дональд Грант рассказал, что в большинстве случаев пищевая интоксикация проходит совместно с болезненным сокращением мышц вследствие их перенапряжения и патологическим состоянием, при котором у больного наблюдается учащённая дефекация. Не исключено, что человека может вырвать, а также есть вероятность высокой температуры.

Первое, что необходимо сделать больному в таком случае, — это употреблять большое количество жидкости. Эксперт пояснил, что из-за некоторых симптомов из организма человека может выходить вода, без которой станет ещё хуже. По этой причине нужно постоянно следить за её процентным содержанием в организме.

Содержащая много масла и в целом жирная еда не сильно поможет человеку при отравлении. Тяжёлая пища также не станет его другом при плохом самочувствии. Поэтому больному стоит присмотреться к более лёгкой еде, такой как рис или, например, банан.

Дональд Грант порекомендовал людям с отравлением на время перестать готовить еду для остальных людей. Также он посоветовал не заходить в медицинские учреждения и организации, предоставляющие пожилым людям место постоянного проживания. Отводить своего ребёнка в детский сад или учебное заведение надо только спустя два дня после того, как инфекция покинет человека.

Эксперт отметил, что в среднем симптомы пищевой интоксикации остаются в человеческом организме несколько дней. Если от отравления нельзя избавиться, то надо незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Фото: https://www.pexels.com/photo/adult-doctor-girl-healthcare-355934/ (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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