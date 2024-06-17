Диетолог Оксана Галкина из Алтайского краевого онкологического диспансера предупредила о вреде кето-диеты для почек и печени. По ее словам, строгое ограничение углеводов приводит к использованию жировых запасов для получения энергии, что вызывает образование токсичных кетонов. Эти кетоны могут вызвать неприятный запах ацетона изо рта и серьезные осложнения для здоровья, до состояния, из которого человека уже не возможно вывести.

Галкина порекомендовала избегать временных и ограничительных диет, предпочитая более умеренные и сбалансированные подходы к питанию.

Фото: flickr.com/Ted Eytan (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)