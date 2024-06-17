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Диетолог Галкина: кето-диета опасна для почек и печени
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:32

Диетолог Галкина: кето-диета опасна для почек и печени

Диетолог Оксана Галкина из Алтайского краевого онкологического диспансера предупредила о вреде кето-диеты для почек и печени. По ее словам, строгое ограничение углеводов приводит к использованию жировых запасов для получения энергии, что вызывает образование токсичных кетонов. Эти кетоны могут вызвать неприятный запах ацетона изо рта и серьезные осложнения для здоровья, до состояния, из которого человека уже не возможно вывести.

Галкина порекомендовала избегать временных и ограничительных диет, предпочитая более умеренные и сбалансированные подходы к питанию.

Фото: flickr.com/Ted Eytan (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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