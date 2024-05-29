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Врач Белоусов: недостаток углеводов может привести к усталости
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:37

Врач Белоусов: недостаток углеводов может привести к усталости

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что диеты с низким содержанием углеводов могут вызывать усталость, раздражительность и серьезные заболевания. Углеводы важны для детоксикации, снижения уровня холестерина и обеспечения сбалансированного питания. Их недостаток в рационе увеличивает риск сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Отказ от углеводов приводит к дефициту витаминов, минералов и антиоксидантов, что снижает уровень энергии и общее состояние здоровья. Также, безуглеводная диета может вызывать проблемы с пищеварением и ограничивать физическую активность из-за уменьшения энергии и выносливости, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Shanghai killer whale (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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