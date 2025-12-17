Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Газировка
Газировка
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:31

Привычка пить диетическую газировку привела к тревожным выводам: риск для мозга вырос в разы

Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог

Диетическая газировка долго считалась "лёгкой" альтернативой сладким напиткам, но вокруг неё снова разгораются споры. В соцсетях набрало популярность предупреждение врача о том, что привычка пить такие напитки каждый день может быть связана с резким ростом рисков для мозга. Речь идёт о наблюдательных данных, где фиксировали привычки людей и затем отслеживали их здоровье в течение лет. Об этом сообщает Irish Mirror.

О чём предупреждает врач и откуда цифры

Невролог доктор Клинт Стил заявил, что ежедневное употребление диетической газировки связано с увеличением вероятности инсульта "на 300%", а деменции — "на 290%". По его словам, исследователи несколько лет собирали данные о питании и напитках участников, а затем наблюдали, у кого позже появились инсульты и симптомы деменции.

"Было проведено множество исследований, доказывающих, что этот тип напитков может нанести вред вашему мозгу и телу", — отметил доктор Стил, сообщает Irish Mirror.

При этом "300%" и "290%" — это пересказ результата в виде "почти в три раза выше". В одном из наиболее цитируемых исследований на базе Framingham Heart Study для людей, которые пили один или больше искусственно подслащённых напитков в день, сообщались показатели риска около 2,9-3,0 по сравнению с теми, кто их почти не пил. Такие работы подчёркивают важную оговорку: это связь (ассоциация), а не доказательство прямой причины.

Почему "просроченных" напитков не бывает, а вот эффект привычки — да

Смысл предупреждения не в том, что один стакан "сразу навредит", а в том, что регулярность может быть маркером неблагоприятного профиля — например, особенностей рациона, веса, обмена веществ и сердечно-сосудистых факторов. В публикациях на эту тему эксперты обычно отмечают: даже при статистических поправках остаётся риск смешения факторов, а значит, выводы требуют осторожности.

Тем не менее у диетической газировки есть причины оставаться в зоне внимания учёных. Помимо обсуждений влияния искусственных подсластителей на обмен веществ и микробиом, новые исследования связывают некоторые привычки потребления таких напитков с сердечными нарушениями, которые сами по себе повышают сосудистые риски. Поэтому рекомендация "перейти на воду или несладкий чай" звучит не как наказание, а как самый простой способ снизить долю ультрапереработанных напитков в рационе без сложных правил.

Личный мотив и реакция аудитории

Доктор Стил объясняет интерес к теме личной историей: он рассказывает, что его бабушка умерла от деменции, и этот опыт подтолкнул его заниматься профилактикой когнитивных нарушений.

"Пожалуйста, помогите мне выбраться отсюда. Я просто хочу пойти на рыбалку.", — вспоминает он.

В комментариях под вирусным роликом часть людей восприняла тезис как повод отказаться от диетической газировки, другие привели обратные примеры из семьи и усомнились в выводах. На практике разумный компромисс выглядит так: не делать из одной цифры приговор, но и не игнорировать сигнал — особенно если диетическая газировка стала ежедневной привычкой, вытесняя воду и несладкие напитки.

