Рацион питания играет ключевую роль в состоянии кожных покровов, однако популярные убеждения о пользе орехов при борьбе с высыпаниями не всегда находят медицинское подтверждение. Избыточное потребление миндаля или семечек натощак способно спровоцировать проблемы с желчевыводящими путями, что неизбежно ведет к новым воспалительным процессам на лице. Для достижения чистоты кожи специалисты рекомендуют сместить акцент на зеленые овощи и продукты, обогащенные витаминами группы B. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Важным аспектом терапии является не только введение полезных нутриентов, но и жесткий отказ от триггеров воспаления, таких как цельное молоко и магазинная выпечка. Помимо диетических ограничений, врач советует обратить внимание на фитотерапию и натуральные антисептики, содержащиеся в привычных продуктах.

"Достоверное снижение уровня высыпаний связано с употреблением биологически активных добавок или фиточаев из хвоща. В питании необходимо резко ограничивать жидкие молочные продукты и кондитерскую выпечку с жирами и быстрыми углеводами. При этом важно увеличивать количество продуктов, богатых витамином B", — рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Для восстановления эпидермиса и борьбы с постакне эксперт выделила белокочанную капусту, сок которой обладает мощным регенерирующим действием при наружном применении. Высокую эффективность демонстрируют и свежие ягоды, чьи природные кислоты и фитонциды уничтожают бактерии. По словам Анны Гончаровой, орехи допустимы лишь в минимальных дозах как десерт после основного приема пищи для получения витамина E. Комплексный подход, сочетающий правильную диету и фитосредства, позволяет значительно улучшить эстетический вид кожи.