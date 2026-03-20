Акне
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:58

Миф о пользе орехов для лица: популярные перекусы провоцируют новые воспаления

Рацион питания играет ключевую роль в состоянии кожных покровов, однако популярные убеждения о пользе орехов при борьбе с высыпаниями не всегда находят медицинское подтверждение. Избыточное потребление миндаля или семечек натощак способно спровоцировать проблемы с желчевыводящими путями, что неизбежно ведет к новым воспалительным процессам на лице. Для достижения чистоты кожи специалисты рекомендуют сместить акцент на зеленые овощи и продукты, обогащенные витаминами группы B. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Важным аспектом терапии является не только введение полезных нутриентов, но и жесткий отказ от триггеров воспаления, таких как цельное молоко и магазинная выпечка. Помимо диетических ограничений, врач советует обратить внимание на фитотерапию и натуральные антисептики, содержащиеся в привычных продуктах.

"Достоверное снижение уровня высыпаний связано с употреблением биологически активных добавок или фиточаев из хвоща. В питании необходимо резко ограничивать жидкие молочные продукты и кондитерскую выпечку с жирами и быстрыми углеводами. При этом важно увеличивать количество продуктов, богатых витамином B", — рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Для восстановления эпидермиса и борьбы с постакне эксперт выделила белокочанную капусту, сок которой обладает мощным регенерирующим действием при наружном применении. Высокую эффективность демонстрируют и свежие ягоды, чьи природные кислоты и фитонциды уничтожают бактерии. По словам Анны Гончаровой, орехи допустимы лишь в минимальных дозах как десерт после основного приема пищи для получения витамина E. Комплексный подход, сочетающий правильную диету и фитосредства, позволяет значительно улучшить эстетический вид кожи.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

