Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ягодная газировка с мёдом
Ягодная газировка с мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:39

Газировки крадут радость: почему женщины впадают в депрессию от любимого напитка

Газированные напитки повышают риск депрессии у женщин — JAMA Psychiatry

Исследования последних лет всё чаще указывают на то, что эмоциональное состояние человека тесно связано с состоянием кишечника. Учёные называют это взаимодействие "осью кишечник — мозг": сложная сеть нервных, иммунных и биохимических сигналов связывает пищеварительную систему с центральной нервной системой. Когда микробный состав кишечника нарушается, страдает не только обмен веществ, но и психическое здоровье. Новая работа, опубликованная в журнале JAMA Psychiatry, расширяет этот подход и показывает взаимосвязь между питанием, микробиомом и депрессией — причём связь оказалась гендерно специфичной.

Как микрофлора влияет на эмоциональное состояние

Учёные давно подозревали, что состав микробиома может играть роль в развитии депрессивных состояний. Это связано с тем, что бактерии кишечника участвуют в синтезе серотонина, регулируют воспалительные процессы и влияют на работу блуждающего нерва. В экспериментах на животных пересадка кишечной флоры от пациентов с депрессией вызывала у подопытных симптоматику, похожую на тревожные и депрессивные состояния.

Эти данные стали фундаментом для нового крупного исследования, которое объединило две линии анализа: особенности рациона и микробиологические показатели.

Как проходило исследование

В работе участвовали почти тысяча человек: 405 пациентов с клинически подтверждённой тяжёлой депрессией и 527 здоровых добровольцев. Всем участникам предложили заполнить детальные опросники о питании, а также периодически проходить оценку психического состояния по шкале депрессии Бека.

Дополнительно часть женщин предоставляла образцы кала для анализа микробиома методом 16S-секвенирования. Этот подход позволяет определить, какие бактерии присутствуют в кишечнике и в каком количестве.

Основной вывод: газированные напитки влияют на настроение через микробиом

Учёные обнаружили интересную зависимость: у женщин, употребляющих много газированных напитков, чаще диагностировалась депрессия. Причём связь была дозозависимой — чем выше потребление газировки, тем выраженнее проявлялись симптомы.

Механизм, как предполагают авторы, связан с тем, что сладкие напитки изменяют состав кишечной микрофлоры, снижая количество полезных бактерий и создавая благоприятную среду для тех, что связаны с воспалительными процессами. Эффект был умеренным, но статистически значимым.

У мужчин подобной связи исследователи не обнаружили.

Сравнительный анализ влияния рациона на микробиом

Продукт Потенциальное влияние на микрофлору Возможная связь с депрессией
Газированные напитки Снижение микробного разнообразия У женщин — значимая
Фрукты и овощи Рост полезных бактерий Защитный эффект
Жирная и сладкая пища Повышение воспалительных маркеров Косвенная связь
Кисломолочные продукты Поддержка баланса микрофлоры Возможно снижает риски

Как уменьшить влияние рациона на микробиом: пошаговые рекомендации

  1. Сократить потребление сладких напитков. Газировка — один из самых агрессивных факторов для микробиома.

  2. Добавить в рацион клетчатку. Овощи, зелень, бобовые — пища для полезных бактерий.

  3. Пить больше чистой воды. Она поддерживает работу ЖКТ и помогает поддерживать баланс микрофлоры.

  4. Включать пробиотики и ферментированные продукты. Кефир, йогурт, кимчи, комбуча полезны для кишечника.

  5. Следить за регулярностью питания. Резкие колебания уровня сахара влияют на микробиоту и настроение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заменять воду газированными напитками.
    → Последствие: нарушение микробного баланса.
    → Альтернатива: негазированная вода или напитки без сахара.
  • Ошибка: считать микробиом второстепенным фактором психического состояния.
    → Последствие: игнорирование важных триггеров депрессии.
    → Альтернатива: комплексный подход — питание, микрофлора, психотерапия.
  • Ошибка: полагать, что "диетическая" газировка безопаснее.
    → Последствие: стимуляция воспалительных процессов.
    → Альтернатива: натуральные напитки без искусственных подсластителей.

А что если человек не пьёт газировку?

Даже при отсутствии сладких напитков в рационе микробиом может нарушаться по другим причинам: стресс, недостаток сна, антибиотики, нерегулярное питание. Новое исследование подчёркивает лишь один из факторов риска и раскрывает его важность прежде всего для женщин.

Плюсы и минусы влияния рациона на микрофлору

Плюсы Минусы
Возможность контролировать состояние через питание Требует регулярности и дисциплины
Предсказуемая реакция микробиома Индивидуальные особенности могут смещать эффект
Естественная поддержка психического здоровья Не заменяет профессиональную помощь при депрессии

FAQ

Почему эффект проявился только у женщин?
Возможные причины — гормональные особенности, различия в составе микробиома и чувствительность к гликемическим колебаниям.

Обязательно ли полностью отказываться от газировки?
Нет, но важно ограничить объём, особенно при симптомах депрессии.

Можно ли восстановить микрофлору после частого употребления сладких напитков?
Да, при помощи питания, пробиотиков и нормализации режима.

Мифы и правда

Миф: газировка вызывает депрессию напрямую.
Правда: она влияет на микробиом, который может усиливать симптомы.

Миф: микробиом — это модная тема без научного основания.
Правда: микрофлора влияет на иммунитет, обмен веществ и эмоциональное состояние.

Миф: сладкие напитки безопаснее сладостей.
Правда: быстрые сахара из напитков превращаются в нагрузку для микробиома быстрее, чем твёрдая пища.

Три интересных факта

  • До 95% серотонина синтезируется в кишечнике, а не в мозге.
  • Микробиота может изменяться в течение суток в зависимости от питания.
  • У женщин микробиом на гормональном цикле изменяется сильнее, чем у мужчин.

Исторический контекст

  1. 1990-е — формируется концепция "кишечник — мозг".

  2. 2010-е — исследования микробиома выходят на клинический уровень.

  3. 2020-е — крупные проекты изучают роль питания в психических расстройствах.

Исследование в JAMA Psychiatry подтверждает: питание и состояние микробиома играют важную роль в психическом здоровье. Для женщин чрезмерное употребление газированных напитков может стать дополнительным фактором риска развития депрессии. Это открывает новые пути профилактики, основанные не только на психотерапии, но и на грамотном подходе к рациону.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глобальное потребление пресной воды выросло на четверть за двадцать лет — Рик Хогебум сегодня в 14:35
Глобальная карта расхода воды обернулась шоком: кто действительно съедает реки и подземные источники

Современные технологии могут значительно снизить глобальное потребление воды, но для этого нужно пересмотреть подходы к производству и международной торговле.

Читать полностью » Анализ редкого сигнала ставит под сомнение привычные модели космоса — Кристофер Берри сегодня в 13:35
Гравитационная волна с характером: космос намекает на объект, которого не должно существовать

Обнаружение возможных первичных черных дыр может перевернуть наше понимание астрофизики. Новые сигналы от LIGO и Virgo поднимают важные вопросы о природе Вселенной.

Читать полностью » Синтетические ткани имитируют человеческий мозг, улучшая точность тестирования препаратов — ученые из Штутгарта сегодня в 12:35
Без животных, но с максимальной точностью: как новые технологии изменят тестирование препаратов для мозга

Ученые создали новый материал для создания моделей мозга, который может изменить подход к тестированию препаратов и уменьшить использование животных в исследованиях.

Читать полностью » Прорыв в квантовых технологиях: ученые из Штутгарта передали информацию через оптоволокно сегодня в 11:50
На грани будущего: как квантовая телепортация начнёт работать на практике через 10 лет

Штутгартские учёные сделали прорыв в квантовых сетях, преодолев ключевое препятствие для квантовой телепортации. Узнайте, что это значит для безопасности данных.

Читать полностью » Исследование показало, что цианобактерии в Москве производят опасные токсины — ученые из РАН сегодня в 10:50
Вода, которая убивает: как цианобактерии превращают пруд в опасную ловушку

Исследование ученых показало, как цианобактерии в московских водоемах могут угрожать экосистеме и здоровью людей. Что нужно знать об опасных микроцистинах и их влиянии?

Читать полностью » Современная жизнь и хронический стресс нарушают здоровье, ухудшают качество жизни — учёные сегодня в 9:50
Жизнь между хищниками и асфальтом: почему мы не готовы к современным стрессам

В условиях современного мира человеческая эволюция не успевает за технологическими изменениями, что ведет к хроническому стрессу и проблемам со здоровьем.

Читать полностью » Оптимизация работы иммунной системы замедляет старение и предотвращает возрастные заболевания — Алон Монсонего сегодня в 8:50
Забудьте кремы, иммунные клетки делают это за вас: замедляем старение через иммунитет

Учёные из Университета Бен-Гуриона обнаружили, как клетки CD4-Eomes могут замедлить старение и улучшить здоровье в пожилом возрасте. Новый подход к старению может изменить медицину.

Читать полностью » Исследование Иорданских свинцовых кодексов показывает, что они старше 200 лет — учёные Университета Суррея сегодня в 7:50
Свинцовые книги Иордании: кто написал эти страницы, которых не было в истории

Новые исследования свинцовых кодексов из Иордании не подтвердили их древность, но и не исключили возможность, что они старше 200 лет. Что это, подделка или реальная находка?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила о нарастающей усталости во время работы в Китае — блог артистки
СФО
Бюджет Ямала на 2026-2028 годы: 80% расходов пойдет на улучшение качества жизни жителей
СФО
Трасса Тюмень — Омск улучшит транспортную доступность Ялуторовска — губернатор Моор
Красота и здоровье
Дерматологи рекомендуют чередовать лечебный и мягкий шампуни — Мариса Гаршик, дерматолог
Наука
Археологи нашли останки рыцаря с краниосиностозом в Испании — URV
Еда
Смесь майонеза и сметаны делает салат Россоли легче — Мария Кетонен
Красота и здоровье
Солнечный свет разрушает ароматические молекулы духов, заявляют парфюмеры
Туризм
Поезд Деда Мороза отправляется в тур по 70 городам России — эксперт Екатерина Васильева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet