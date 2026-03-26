Разгрузочные дни
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 0:32

Диета превращается в ловушку: опасные ошибки в выборе продуктов, которые копят жир в печени

Ограничение калорийности рациона нередко становится инструментом для поддержания здоровья и продления жизни в рамках антивозрастной медицины. Однако при неразумном подходе попытки похудеть могут обернуться серьезными метаболическими нарушениями, включая сбои жирового и углеводного обмена. Важно учитывать, что состояние сосудистой системы и метаболический профиль зависят не от цифр на весах, а от качественной структуры питания. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперты подчеркивают, что ключевую угрозу представляет несбалансированное меню, даже если человек укладывается в установленные нормы энергопотребления. Неправильный выбор продуктов провоцирует избыточное накопление жира, в частности в тканях печени, что препятствует нормальному функционированию организма.

"Любая диета — это ограничения, чаще всего дефицит калорий, но важно, какие продукты при этом человек выбирает. Есть варианты питания, когда человек вроде бы соблюдает калораж, но при этом ест все подряд, и это приводит к ухудшению обмена веществ. В таких случаях может увеличиваться накопление жира, в том числе в печени, и запускаться процессы, связанные с нарушениями обмена. Поэтому говорить о том, что диета сама по себе замедляет метаболизм, не совсем корректно — все зависит от того, как именно выстроено питание", — отметила эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская.

Для поддержания гормональной системы и метаболизма в рацион следует включать продукты, богатые высококачественным белком и полезными жирами, такими как лосось, печень трески или сало. По словам специалиста, особое внимание необходимо уделить ферментированной пище, которая критически важна для здоровья кишечного микробиома. Контролировать эффективность выбранной стратегии питания можно с помощью регулярных лабораторных анализов крови и ультразвукового скрининга сосудов для ранней диагностики рисков, добавила врач.

Помимо нутрициологических аспектов, значительное влияние на биологический возраст и биохимические процессы оказывает психоэмоциональный фон. Как пояснила Рождественская, устойчивое чувство радости и социальное благополучие выступают катализаторами здорового обмена веществ. В то же время хроническое чувство одиночества, согласно заявлениям эксперта, является весомым фактором риска, который ускоряет процессы старения и провоцирует развитие сердечно-сосудистых патологий.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Миф об опасности пальмового масла развенчан: вся правда скрыта в способе промышленной обработки 25.03.2026 в 15:57

Споры вокруг популярного ингредиента не утихают годами, заставляя покупателей внимательно изучать состав продуктов на полках в поиске скрытой угрозы здоровью.

Читать полностью » Сценарии прошлого управляют будущим: тайные механизмы психики заставляют повторять ошибки 25.03.2026 в 15:52

Человеческая психика обладает набором инструментов для исцеления, однако эти механизмы работают не всегда так эффективно, как мы привыкли себе это представлять.

Читать полностью » Биологический взлом системы: последствия ночного кофе оказались опаснее простого недосыпа 25.03.2026 в 9:07

Обычный ритуал для завершения дел может скрывать угрозу для нервной системы, меняя способность мозга принимать взвешенные решения в ночное время суток.

Читать полностью » Старость отменяется: биологи нашли молекулярный ключ, который останавливает увядание 25.03.2026 в 6:09

Усталость и слабость часто принимают за обычное увядание, однако причина кроется во внутренних системных сбоях, которые поддаются контролю на уровне клеток.

Читать полностью » Биология против веника: любовь к высокой температуре стала поводом для глубоких обследований 25.03.2026 в 0:44

Российские медики пересмотрели анкеты для профилактических осмотров и добавили в них вопрос о хобби, которое может незаметно влиять на биологические процессы.

Читать полностью » Молодость без скальпеля: современные аппаратные методы возвращают упругость кожи лица 24.03.2026 в 21:49

В погоне за свежим отражением в зеркале многие раздумывают о кардинальных перемерах, забывая, что технологичный подход позволяет обойтись без ножа.

Читать полностью » Целлюлит под контролем: важные факторы, которые влияют на его проявление и вид кожи 24.03.2026 в 18:55

Узнайте, как простые привычки и правильный подход к питанию помогут улучшить вид кожи и снизить проявления целлюлита.

Читать полностью » Глаза не выдерживают: стресс запускает процесс, который меняет зрение без предупреждения 24.03.2026 в 17:39

Офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал NewsInfo, как стресс влияет на зрение.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Бирюзовая вода без толп туристов: восточные острова Малайзии открывают новые горизонты лета
Питомцы
Крепость в шкафу: привычка кошки забираться в тесные ящики объясняется природными инстинктами
Недвижимость
Ржавчина уходит в отставку: этот доступный состав заменяет дорогую бытовую химию в быту
Туризм
Керосиновое проклятие в аэропортах: цена перелета скачет выше самых смелых прогнозов
Технологии
Вы сами подсказываете мошенникам, как вас обмануть: безобидные данные превращаются в готовую схему
Авто и мото
Сладкие цены на авто из-за границы: как не остаться с пустым кошельком после первой же сделки
Питомцы
Шерсть как бомба замедленного действия: ошибки в уходе за овчаркой, которые портят ей жизнь
Спорт и фитнес
Сладкая ловушка бегуна: незаметные привычки во время тренировок разъедают эмаль изнутри
