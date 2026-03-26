Диета превращается в ловушку: опасные ошибки в выборе продуктов, которые копят жир в печени

Ограничение калорийности рациона нередко становится инструментом для поддержания здоровья и продления жизни в рамках антивозрастной медицины. Однако при неразумном подходе попытки похудеть могут обернуться серьезными метаболическими нарушениями, включая сбои жирового и углеводного обмена. Важно учитывать, что состояние сосудистой системы и метаболический профиль зависят не от цифр на весах, а от качественной структуры питания.

Эксперты подчеркивают, что ключевую угрозу представляет несбалансированное меню, даже если человек укладывается в установленные нормы энергопотребления. Неправильный выбор продуктов провоцирует избыточное накопление жира, в частности в тканях печени, что препятствует нормальному функционированию организма.

"Любая диета — это ограничения, чаще всего дефицит калорий, но важно, какие продукты при этом человек выбирает. Есть варианты питания, когда человек вроде бы соблюдает калораж, но при этом ест все подряд, и это приводит к ухудшению обмена веществ. В таких случаях может увеличиваться накопление жира, в том числе в печени, и запускаться процессы, связанные с нарушениями обмена. Поэтому говорить о том, что диета сама по себе замедляет метаболизм, не совсем корректно — все зависит от того, как именно выстроено питание", — отметила эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская.

Для поддержания гормональной системы и метаболизма в рацион следует включать продукты, богатые высококачественным белком и полезными жирами, такими как лосось, печень трески или сало. По словам специалиста, особое внимание необходимо уделить ферментированной пище, которая критически важна для здоровья кишечного микробиома. Контролировать эффективность выбранной стратегии питания можно с помощью регулярных лабораторных анализов крови и ультразвукового скрининга сосудов для ранней диагностики рисков, добавила врач.

Помимо нутрициологических аспектов, значительное влияние на биологический возраст и биохимические процессы оказывает психоэмоциональный фон. Как пояснила Рождественская, устойчивое чувство радости и социальное благополучие выступают катализаторами здорового обмена веществ. В то же время хроническое чувство одиночества, согласно заявлениям эксперта, является весомым фактором риска, который ускоряет процессы старения и провоцирует развитие сердечно-сосудистых патологий.