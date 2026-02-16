Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Акне
Акне
© public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:07

Кожа теряет сияние несмотря на уход — причина может быть в тарелке

Еда не работает как волшебный фильтр для лица, но она способна заметно поддержать кожу изнутри. Сияние, ровный тон и ощущение "здоровой плотности" чаще складываются из привычек — сна, воды, движения и защиты от солнца — а питание связывает эти элементы в одну систему. Кожа постоянно обновляется и реагирует на стресс, поэтому ей нужны строительные материалы и защита от окислительных процессов.

Почему "диета для кожи" — это не про один продукт

Специалисты подчёркивают: нет одного ингредиента, который в одиночку "перезапустит" кожу. Гораздо важнее регулярность и сочетание нутриентов: аминокислоты для восстановления тканей, незаменимые жирные кислоты для барьера и антиоксиданты для защиты клеток.

"Питательная диета крайне важна для здоровой кожи, потому что она способствует здоровому, сияющему цвету лица изнутри", — говорит Джейми Мок, национальный представитель Академии питания и диетологии и основатель Yogini.

Ключевая логика проста: цельные продукты помогают удерживать влагу, поддерживают синтез коллагена и снижают влияние окислительного стресса. Поэтому небольшие замены в рационе часто оказываются эффективнее радикальных ограничений.

Продукты, которые диетологи ставят в приоритет

Авокадо ценят за мононенасыщенные жиры, витамин E и связку витаминов группы B, которые поддерживают обменные процессы и "живость" кожи. Плюс в нём есть витамин C, важный для синтеза коллагена.

"Высокое содержание витамина E делает их ценными с точки зрения антивозрастной терапии, а антиоксиданты способствуют более ровной и сияющей коже, улучшая её увлажнённость и эластичность", — говорит диетолог Робин Кайден.

Болгарский перец — один из самых удобных источников витамина C, который участвует в заживлении и поддерживает коллаген. В повседневной кухне его легко добавить в салаты, сэндвичи или сделать на его основе пасту вроде хумуса.

Сардины выделяют за омега-3, которые помогают снижать воспаление и укрепляют кожный барьер, удерживая влагу. Плюс в них есть витамин D и селен, а употребление вместе с костями даёт естественный источник кальция.

Кефир полезен тем, что поддерживает микробиоту: кишечник влияет на то, как усваиваются нутриенты и как организм справляется с воспалительными реакциями. Важно лишь выбирать варианты с минимумом добавленного сахара.

Миндаль — сильный кандидат из-за витамина E, полезных жиров и клетчатки, которая опосредованно работает на чистоту кожи через пищеварение.

Поддержка сияния через антиоксиданты и воду

Ягоды вроде клубники дают витамин C и фенольные соединения, а замороженный формат помогает сохранить пользу круглый год. Киви — ещё один источник витамина C, который связан с упругостью кожи и поддержанием коллагена, при этом сам фрукт богат водой.

Помидоры ценят за ликопин: он не заменяет SPF, но в долгосрочной перспективе связан с более устойчивой защитой кожи от фотоповреждений. Грецкие орехи интересны омега-3, полифенолами и пребиотическими волокнами, а также мелатонином, который ассоциируют с качественным сном — важным фактором восстановления кожного барьера.

"Грецкие орехи — один из лучших растительных источников омега-3, которые обладают мощным противовоспалительным действием и помогают поддерживать кожный барьер, удерживая влагу и защищая от раздражителей", — говорит Мок.

Листовая зелень — шпинат, кейл, мангольд — даёт витамин A (через бета-каротин), витамин C и каротиноиды, которые помогают коже справляться с окислительным стрессом. Виноград упоминают как продукт с соединениями, связанными с защитой от УФ-влияния на уровне клеточных процессов.

"Виноградная диета также была связана со снижением повреждения ДНК, сохранением клеток кожи и снижением воспалительных маркеров", — объясняет Кортни Романо, MBA, RD, советник по здравоохранению Калифорнийской комиссии по столовому винограду.

Льняное семя — удобный растительный источник омега-3 и клетчатки; молотый вариант обычно усваивается проще, но требует более аккуратного хранения. Батат закрывает потребность в бета-каротине, поддерживает обновление клеток и помогает держать уровень сахара стабильнее за счёт клетчатки — это важно, когда кожа реагирует на "качели" питания воспалениями.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткая дремота запускает скрытый механизм в мозге — эффект удивил даже исследователей вчера в 6:20

Короткие дремы становятся настоящим спасением для мозга, улучшая память и укрепляя нейронные связи. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Сердце скажет спасибо: минус одна привычка — и давление начнёт падать уже во сне 14.02.2026 в 21:51

Правило трёх часов и ограничение времени питания показали влияние на давление, сон и обмен веществ — простой шаг может поддержать сердце без лекарств.

Читать полностью » Устрицы и тёмный шоколад называют афродизиаками — но их эффект оказался не таким, как думают 14.02.2026 в 18:16

Мифы об афродизиаках развенчаны: их истинное влияние на либидо связано не с чудесами, а с заботой о здоровье.

Читать полностью » Менопауза меняет мозг — сканирование показало тревожные сдвиги в памяти и настроении 14.02.2026 в 15:04

Менопауза — это не только физические изменения, но и серьёзные проблемы с психическим здоровьем и памятью.

Читать полностью » Мужчина считает белок и калории — но одна 14.02.2026 в 14:51

Клетчатка, играющая незаметную роль, может стать решающим фактором для прогресса в зале.

Читать полностью » Удар в самое сердце: вирус один, но последствия разные — в крови скрыт решающий механизм 14.02.2026 в 11:44

Учёные объяснили, почему один и тот же вирус вызывает разные последствия: генетика и эпигенетика иммунных клеток меняют реакцию организма на инфекции.

Читать полностью » Пожилой человек стал раздражительным — причина может скрываться не в характере 14.02.2026 в 8:40

Раздражительность у пожилых людей — не просто возрастное состояние, а сигнал о скрытых проблемах, которым стоит уделить внимание.

Читать полностью » Кроссовки с эффектом мозга вышли в продажу — обещают усилить концентрацию, но есть нюанс 13.02.2026 в 20:25

Может ли обувь повлиять на мозг и концентрацию? Разбираемся, как стимуляция стоп связана с вниманием и где наука расходится с маркетингом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Масленица-2026 вспыхнет по всей России: 5 городов, где зиму проводят с царским размахом
Туризм
Там, где пахнет серой и гремят вулканы, запускают ресторан и спа: глэмпинг идёт на Камчатку
Садоводство
Крепкие сеянцы погибают после высадки — ошибка происходит ещё на подоконнике
Красота и здоровье
Средства за копейки, а эффект как в салоне: эти домашние маски помогут вашим волосам засиять
Авто и мото
Вторичный рынок авто в России бьёт рекорд — но покупателей ждёт неприятный подвох
Недвижимость
Меняется атмосфера и настроение: как освежить интерьер кваритры без капремонта
Наука
Экзопланета размером с Землю оказалась холоднее Марса: найден новый кандидат HD 137010 b
Авто и мото
Подарок водителю превращается в апгрейд автомобиля и каждый день работает на его комфорт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet