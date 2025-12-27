Мясо тянет планету ко дну: привычный продукт оказался климатической бомбой медленного действия

Ваш привычный ужин может оказаться куда более значимым для климата, чем кажется на первый взгляд. То, что лежит на тарелке, напрямую связано с объёмами выбросов парниковых газов и будущим планеты. Даже небольшие изменения в рационе способны повлиять на глобальные процессы. Об этом сообщает издание Environmental Research: Food Systems.

Питание как климатический фактор

Праздники во многих странах ассоциируются с обильной едой и последующими обещаниями "начать новую жизнь" после Нового года. Однако, как показывают научные данные, вопрос умеренности в питании выходит далеко за рамки сезонных привычек. Исследование Университета Британской Колумбии указывает: чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 °C, почти 44 % населения Земли уже сейчас необходимо пересмотреть свой рацион.

Работа была выполнена доктором Хуаном Диего Мартинесом в рамках докторской диссертации в Институте ресурсов, окружающей среды и устойчивого развития. Учёный подчёркивает, что речь идёт не о модных диетах, а о системном влиянии продовольствия на климат. По его словам, масштабы проблемы будут только расти, если не учитывать роль питания в общей картине выбросов.

Что показал глобальный анализ

В рамках исследования были изучены данные по 112 странам, на которые приходится около 99 % всех выбросов парниковых газов, связанных с производством продуктов питания. Население каждой страны разделили на десять групп по уровню дохода, после чего рассчитали допустимый "углеродный бюджет" на одного человека. Эти значения сопоставили с пределами, при которых потепление не превысит критическую отметку.

Результаты оказались тревожными. По текущим оценкам, примерно половине жителей планеты и не менее 90 % канадцев придётся скорректировать свой рацион. При этом сам Мартинес отмечает, что расчёты основаны на данных за 2012 год, а с тех пор численность населения и объёмы выбросов выросли. Прогнозы на 2050 год показывают: необходимость изменений затронет до 90 % людей во всём мире.

Почему еда важнее, чем кажется

Продовольственные системы сегодня формируют более трети всех антропогенных выбросов парниковых газов. Исследование также выявило серьёзное неравенство: 15 % самых ресурсоёмких потребителей обеспечивают около 30 % выбросов, связанных с едой. Это сопоставимо с совокупным вкладом половины наименее обеспеченного населения планеты.

В группу с наибольшими показателями выбросов входят обеспеченные жители стран с высоким уровнем потребления, включая Австралию и Бразилию. Однако проблема не ограничивается элитами. Даже в странах с относительно умеренным уровнем жизни многие люди превышают рекомендуемые лимиты. В Канаде, как подчёркивает исследование, все доходные группы выходят за безопасные рамки.

Какие шаги действительно работают

По мнению Мартинеса, начинать стоит с базовых решений. Сокращение пищевых отходов — один из самых простых и эффективных способов снизить нагрузку на климат. Повторное использование остатков еды, более осознанное планирование покупок и внимание к переработке органических отходов работают в одном направлении с технологиями, которые позволяют по-новому использовать привычные ресурсы, например решения для очистки воды на основе кофейной гущи.

Отдельное внимание исследователь уделяет говядине. В Канаде на неё приходится около 43 % выбросов, связанных с производством продуктов питания, в расчёте на одного человека. На этом фоне всё чаще обсуждаются альтернативы животному белку, включая новые продукты и технологии, такие как гриб, заменяющий мясо, которые могут снизить нагрузку на экосистемы без радикального изменения пищевых привычек.

"Я вырос в Латинской Америке, где употребление большого количества говядины является частью культуры, поэтому я понимаю, насколько это сложно", — говорит исследователь Хуан Диего Мартинес.

Голосовать своей вилкой

Учёный подчёркивает, что индивидуальный выбор — это отправная точка для более масштабных изменений. Когда люди осознанно меняют питание и открыто объясняют причины, это постепенно формирует общественный запрос. В таких условиях политикам проще поддерживать реформы, направленные на развитие устойчивых продовольственных систем и снижение их климатического следа.

Разговоры о сокращении авиаперелётов, переходе на электромобили и отказе от избыточного потребления по-прежнему важны. Однако питание — универсальная сфера, в которой участвует каждый. Именно поэтому даже небольшие, но массовые изменения в рационе могут стать значимым вкладом в борьбу с изменением климата.