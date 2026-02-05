Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полезная диета
Полезная диета
© NewsInfo.Ru by Екатерина Мельникова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 13:31

Сахар ускоряет шторм, рыба успокаивает море: как диета вмешивается в биполярное расстройство

Биполярное расстройство часто сравнивают с эмоциональными американскими горками, где периоды подъёма сменяются резкими спадами. В поиске способов смягчить эти колебания учёные всё чаще обращаются к неожиданному фактору — повседневному питанию. Исследования показывают, что рацион может оказывать заметное влияние на устойчивость настроения и общее психическое состояние. Об этом сообщает Scientific Diet.

Питание как фактор эмоциональной устойчивости

Биполярное расстройство относится к числу сложных психических состояний, на течение которых влияет не один, а сразу несколько факторов. Наряду с медикаментозной терапией и психотерапией всё больше внимания уделяется образу жизни, включая питание. Учёные отмечают, что еда способна воздействовать на обмен веществ в мозге, уровень воспаления и работу нейромедиаторов, напрямую связанных с настроением.

Отдельные исследования указывают, что рацион, направленный на поддержание общего физического здоровья, может создавать более стабильный фон для эмоционального состояния. Этот подход перекликается с более широкими данными о том, как питание и повседневные привычки влияют на психическое здоровье и уровень энергии, включая состояние выгорания и хронического стресса, о чём ранее говорилось в материале про незаметные привычки выгорания.

Продукты, способствующие стабильности настроения

Особый интерес у исследователей вызывают омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе, льняном семени и грецких орехах и давно изучаются в контексте здоровья мозга. Обзоры научных работ, опубликованные в Journal of Clinical Psychiatry, показывают, что омега-3 могут оказывать умеренный стабилизирующий эффект при перепадах настроения, хотя учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований и осторожного подхода к добавкам.

Не менее важную роль играют фрукты и овощи. Работа исследователей из Бингемтонского университета в Нью-Йорке показала, что люди с биполярным расстройством, регулярно употребляющие растительную пищу, чаще отмечают более ровное эмоциональное состояние. Витамины, минералы и антиоксиданты поддерживают работу нервной системы и создают условия для более стабильного настроения без резких скачков.

Факторы питания, способные усилить колебания

Наряду с полезными продуктами существуют и те, которые могут усложнять контроль над симптомами. Кофеин, содержащийся в кофе, чае и энергетических напитках, известен своим влиянием на сон. Нарушения режима сна, согласно данным Journal of Clinical Psychiatry, могут выступать триггером перепадов настроения при биполярном расстройстве, поэтому стимуляторы требуют особенно взвешенного отношения.

Схожая ситуация наблюдается с сахаром и рафинированными углеводами. Исследования, опубликованные в журнале Bipolar Disorders, связывают резкие колебания уровня глюкозы в крови с изменениями эмоционального фона. Эта зависимость хорошо согласуется с данными о росте тревожности и депрессивных состояний в популяции, на фоне чего всё чаще обсуждается тема медикаментозной поддержки и рисков самолечения, как это описывалось в материале про рост продаж антидепрессантов.

Роль баланса и индивидуального подхода

Специалисты подчёркивают, что диета не является универсальным решением при биполярном расстройстве. Это состояние формируется под влиянием генетики, среды и уровня стресса, а питание лишь дополняет общую картину лечения. Тем не менее осознанный и сбалансированный рацион может стать важным элементом комплексного подхода.

Любые изменения в питании при наличии психического расстройства рекомендуется обсуждать с врачом. Индивидуальная реакция на продукты может существенно различаться, поэтому то, что помогает одному человеку, не всегда будет столь же эффективно для другого. В сочетании с профессиональной поддержкой питание может сыграть заметную роль в поддержании устойчивости и качества жизни.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Социальная тревожность перестаёт быть вчера в 14:49

Исследование 298 подростков выявило три профиля: у 25% тревожность проявляется через импульсивность и агрессию, связанную с уязвимым и грандиозным нарциссизмом.

Читать полностью » Заколка-крабик делает образ “как у IT-girl” — но у неё есть неприятный побочный эффект вчера в 12:58

Рассказываем, как точная раскладка нагрузки и плавные края заколки уменьшают риск ломкости и выпадения, помогая сохранить длину волос и ускорить сборку образа.

Читать полностью » Мозг путает день и ночь из-за недосыпа: процесс, который должен спасать, начинает мешать жить вчера в 9:40

Недосып может запускать в мозге процессы, характерные для сна, прямо во время бодрствования. Ученые выяснили, как это влияет на внимание и работу организма.

Читать полностью » Ягодные духи снова в тренде — эти ноты звучат свежо даже зимой вчера в 8:58

Ягодные духи держат тренд зимой и весной: малина, вишня и черника дают свежесть и настроение, а сочетания с ванилью или цитрусами убирают тяжесть шлейфа.

Читать полностью » Рекорды становятся ближе, травмы — реальнее: суперкроссовки могут подвести в самый важный момент вчера в 3:18

Суперкроссовки обещают заметный прирост в беге, но учёные предупреждают: эффект зависит от подготовки, а риски травм изучены не до конца.

Читать полностью » Врач в 59 лет пересмотрел привычки ради метаболизма — начал с кофе и удивился результату 03.02.2026 в 18:53

Доктор Перлман пересмотрел рацион, сон и стресс-менеджмент: добавил ферментированные продукты, охладил спальню и ввёл утреннюю медитацию.

Читать полностью » Мышцы и кости требуют: продукты, ускоряющие восстановление после травмы 03.02.2026 в 18:15

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала NewsInfo, какие продукты помогают быстрее восстановиться после травм мышц и костей.

Читать полностью » Клетка была захвачена, а не создана: вирус из мутной воды ставит под удар наше происхождение 03.02.2026 в 17:15

В японском пруду найден гигантский вирус, который разрушает ядро клетки и заставляет учёных по-новому взглянуть на происхождение сложной жизни и эукариот.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Мозг может стать “моложе” за год — эффект увидели на МРТ после обычных тренировок
Недвижимость
Нагар со сковородки отходит пластами — если сделать один “пакетный” трюк на сутки
Авто и мото
Натуральное возмещение по ОСАГО хотят убрать — новая схема может ударить по кошельку сильнее
Туризм
В Саудовской Аравии открывают аквапарк-рекордсмен — его горки выглядят как аттракционы “не для слабых”
Наука
Повышение уровня грунтовых вод снизило выбросы CO2 в Арктике – Global Change Biology
Туризм
В Кисловодске покупают не только "Нарзан": вот что увозят те, кто знает места
Недвижимость
Комната выглядит “собранной” и живой: два цвета, которые работают лучше бежевого
Спорт и фитнес
Жир тает, осанка выпрямляется: 15 минут запускают эффект, который обычно ждут месяцами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet