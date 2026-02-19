Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4
© commons.wikimedia.org by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0 de
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:52

Nissan X-Trail 2.0 dCi скрывает риск износа цепи — экономия на топливе оборачивается затратами

Покупка подержанного дизельного кроссовера может показаться разумным решением. Экономичный расход топлива и тяговитый мотор по-прежнему привлекают многих водителей. Однако некоторые модели способны превратить выгодную сделку в дорогостоящий ремонт. Об этом сообщает Autojournal со ссылкой на данные Automotive News, отчёты TÜV и Consumers Reports.

Почему дизельный SUV может стать риском

Дизель сам по себе не является проблемой. Современные агрегаты отличаются ресурсом и эффективностью, особенно при больших пробегах. Но при выборе подержанного автомобиля многое зависит от конкретного двигателя и его типичных "болезней".

Эксперты выделили несколько моделей, которые чаще других получают критику из-за серьёзных технических неисправностей. Речь идёт о проблемах с цепью ГРМ, клапаном EGR, сажевым фильтром DPF, турбокомпрессором и системой впрыска. При высоком пробеге такие дефекты могут обернуться крупными затратами.

Модели с наиболее частыми претензиями

В список вошёл Nissan X-Trail 2.0 dCi с двигателем M9R. По данным экспертов, после 100 000 км возможен ускоренный износ цепи ГРМ. Дополнительно упоминаются слабые турбокомпрессоры и риск перегрева, который в тяжёлых случаях может привести к повреждению головки блока цилиндров.

BMW X3 и X5 с дизельным мотором 2.0d серии N47 также часто подвергаются критике. Основная претензия — цепь ГРМ, способная выйти из строя без выраженных предупреждающих признаков. Кроме того, владельцы сталкиваются с неисправностями EGR и DPF, а стоимость ремонта в премиальном сегменте остаётся высокой.

Ford Kuga 2.0 TDCi с агрегатом DW10 после пробега свыше 150 000 км может демонстрировать проблемы с клапаном EGR, форсунками и двухмассовым маховиком. Это отражается не только на плавности хода, но и на бюджете обслуживания.

В перечень попал и Volkswagen Tiguan 2.0 TDI с мотором EA189. Несмотря на популярность и массовость, двигатель известен чувствительностью к качеству топлива, возможными отказами турбокомпрессора и быстрым засорением DPF. Ремонт системы Common Rail обходится недёшево, особенно при комплексных неисправностях.

Renault Koleos 2.0 dCi с тем же семейством двигателя M9R, что и у X-Trail, разделяет аналогичные риски. Среди упоминаемых проблем — утечки масла, сложности с турбиной и трудоёмкая диагностика, что может увеличить стоимость обслуживания.

На что обратить внимание при покупке

Сам факт наличия этих моделей на вторичном рынке не означает, что каждый экземпляр обречён на поломки. Многое зависит от истории обслуживания, условий эксплуатации и регулярности замены расходников.

Перед покупкой специалисты рекомендуют:

  1. Проверить сервисную историю и интервалы замены масла.
  2. Провести компьютерную диагностику систем EGR и DPF.
  3. Оценить состояние цепи ГРМ и турбокомпрессора.
  4. Осмотреть автомобиль у независимого механика до подписания договора.

Дизельный кроссовер может оставаться практичным и экономичным вариантом, особенно для тех, кто часто ездит на дальние расстояния. Но выбор конкретной модели и двигателя требует внимательности и холодного расчёта.

Взвешенный подход, техническая проверка и понимание типичных слабых мест помогают снизить риски. Именно информированность становится главным инструментом покупателя на рынке подержанных автомобилей.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

