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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:32

Солярка "сухая", как пустыня: скрытая причина, по которой ваш дизель теряет тягу и идет вразнос

Дизельный мотор не любит грязную солярку, и это быстро выходит боком. Сначала машина просто чуть хуже тянет, потом растёт расход, а следом уже всплывает счёт за ремонт, который никому не нужен. В жару, на трассе и особенно после заправки на сомнительной колонке такие истории всплывают чаще, чем хотелось бы. И дело тут не только в форсунках: под ударом оказывается вся топливная аппаратура, которая работает почти без запаса прочности.

"Снижение смазывающих свойств дизельного топлива может происходить по нескольким причинам. Одна из основных связана с глубокой гидроочисткой на современных нефтеперерабатывающих заводах. В процессе из топлива удаляются серосодержащие компоненты, которые ранее выполняли функцию естественной смазки. Кроме того, в отдельных регионах проблемы возникают из-за нарушений условий хранения топлива или попадания в него конденсата на небольших несетевых АЗС", — говорит Алексей Лошаков, эксперт послепродажного обслуживания AVIOR.

эксперт послепродажного обслуживания Алексей Лошаков

Почему дизтопливо так быстро портит узлы

Современная солярка чище, чем раньше, но за эту чистоту приходится платить. При глубокой гидроочистке из топлива убирают серосодержащие компоненты, а вместе с ними исчезает и часть естественной смазки. Если к этому добавить плохое хранение, конденсат и заправку на маленьких несетевых АЗС, картина становится совсем нерадостной.

Проблема не всегда заявляет о себе сразу. Сначала водитель видит лишь мелочи: мотор стал чуть вялым, расход вырос, реакции на педаль газа уже не те. Потом износ накапливается, и ремонт перестаёт быть теорией.

Топливная система дизеля работает с очень малыми зазорами. Там нет права на грязь, воду и мусор, потому что всё это быстро идёт по узлам, где лишний миллиметр уже беда. Поэтому даже небольшой провал по качеству топлива может аукнуться заметно позже, когда причинно-следственную связь уже сложно поймать на месте.

Как страдает ТНВД и что происходит с рампой

ТНВД работает с зазорами в несколько микрон. Плунжерные пары не смазываются отдельно и зависят только от самого топлива. Если солярка теряет нужные свойства или несёт абразивные частицы, детали начинают стираться.

Дальше цепочка идёт уже без сюрпризов, но с неприятными цифрами. Падает давление в топливной рампе, машина хуже разгоняется, а расход снова лезет вверх. Водитель часто замечает это как "что-то не так с тягой", хотя по факту узел уже работает на износе.

Для дизеля это не мелкий каприз, а прямой удар по ресурсу. Чем дольше человек тянет с диагностикой, тем выше шанс попасть на ремонт, где меняют уже не одну деталь, а целый набор.

Какие присадки помогают, а какие вредят

К присадкам у владельцев дизелей интерес стабильный, и не зря. Цетаноповышающие составы помогают топливу сгорать ровнее. Смазывающие добавки частично компенсируют нехватку смазки, что особенно заметно на насосах старых конструкций.

Есть и диспергирующие составы. Они не дают воде собираться в системе и удерживают её в виде мелкой взвеси. Но это не повод лить всё подряд без разбора, потому что каждая топливная система живёт по своим правилам.

Отдельная история — спиртосодержащие осушители. На старых дизелях они могут повредить уплотнительные элементы. Поэтому прежде чем добавлять что-то в бак, лучше понимать, под какой мотор это вообще задумано.

"Владельцы дизельных автомобилей часто интересуются различными присадками, однако важно понимать их назначение. Цетаноповышающие составы способствуют более эффективному сгоранию топлива. Смазывающие присадки помогают компенсировать недостаток смазывающих свойств, что особенно важно для насосов старых конструкций. Диспергирующие добавки препятствуют скоплению воды в системе, удерживая ее в виде мелкодисперсной взвеси", — продолжает эксперт.

эксперт послепродажного обслуживания Алексей Лошаков

Что делать, чтобы не угробить систему раньше срока

Лошаков отдельно отметил, что качественные присадки при грамотном применении могут продлить жизнь форсункам и ТНВД. Но без понимания конструкции они легко превращаются из помощи в лишний риск. Особенно это касается старых дизелей, где уплотнения не любят агрессивную химию.

Современные дизельные моторы, по его словам, не требуют обязательного применения присадок. В сервисе регулярно видят фургоны, которые прошли больше 200 тысяч километров без каких-либо добавок. Куда важнее менять топливные фильтры вовремя и заправляться там, где качество топлива держат под контролем.

По сути, рецепт простой и скучный, как и положено технике: чистое топливо, нормальная заправка, свежий фильтр и никакой самодеятельности с баком. Дизель это ценит, а вот эксперименты с "чудо-составами" — не очень.

"При этом современные дизельные двигатели не требуют обязательного применения присадок. Мы регулярно контролируем состояние фургонов наших клиентов и видим немало автомобилей, которые прошли свыше 200 тысяч километров без использования каких-либо добавок. Главное условие — своевременно менять топливные фильтры и заправляться на крупных сетевых АЗС, где качество топлива находится под постоянным контролем", — подытожил Алексей Лошаков.

эксперт послепродажного обслуживания Алексей Лошаков

FAQ

Почему дизельный мотор так чувствителен к топливу?
Потому что его топливная аппаратура работает с очень малыми зазорами. Грязь, вода и потеря смазывающих свойств быстро выводят узлы из строя.

Нужны ли присадки современному дизелю?
Не всегда. Если топливо нормальное и фильтры меняют вовремя, мотор вполне может ездить без добавок.

Чем опасны спиртосодержащие осушители?
На старых дизелях они способны повредить уплотнители. Перед применением лучше понимать, как устроена конкретная система.

Что важнее всего для ресурса дизельной топливной системы?
Заправка на крупных сетевых АЗС и своевременная замена топливных фильтров. Это базовая защита без лишней химии.

Проверено экспертом: эксперт послепродажного обслуживания Алексей Лошаков

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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