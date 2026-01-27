Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дизель
Дизель
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:31

Дизель замёрз на парковке — спасает не трос: самый безопасный шаг, который многие пропускают

Мороз вызывает парафинизацию солярки и срыв запуска дизеля — автоэксперт Ракитин

Зимой дизельные автомобили нередко отказываются заводиться именно тогда, когда они особенно нужны. Мороз влияет сразу на несколько ключевых узлов, и ошибка при запуске может обернуться дорогостоящим ремонтом. Эксперт объяснил, почему дизель "молчит" в холод и какие шаги помогут запустить машину без риска для двигателя. Об этом сообщает EcoSever.

Почему дизель не заводится в сильный мороз

Запуск дизельного двигателя при низких температурах во многом зависит от топлива и состояния аккумулятора. Как отмечает главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин, одна из самых частых причин отказа — поведение солярки на морозе. При сильном похолодании топливо может менять свои физические свойства, из-за чего перестаёт нормально поступать в двигатель.

"Солярка имеет свойство на морозе запарафиниваться, то есть превращаться в несколько агрегатных состояний одновременно, поэтому дальше она по трубопроводу не идет, в том числе в двигатель. Есть "дедовский" способ, но он подходит только для больших грузовиков, пытаться паяльной лампой отогревать, но конечно, для современных автомобилей это не подходит", — отметил эксперт.

В результате двигатель может прокручиваться "вхолостую", но воспламенения не происходит. В такой ситуации дальнейшие попытки запуска лишь разряжают аккумулятор и увеличивают нагрузку на стартер.

Как подготовиться к холодам заранее

По словам Ракитина, лучший способ избежать проблем — заблаговременная подготовка автомобиля к зиме. Речь идёт не только о проверке аккумулятора, но и о выборе правильного топлива. Использование зимней солярки и специальных добавок снижает риск её загустения.

"Неплохо было бы покупать перед наступлением холодного сезона антигели, которые заливаются в бак и способствуют тому, что солярка сохраняет свойства физические, остается жидкой. Если всё-таки автомобиль не готов запуститься, крутится двигатель в холостую, неплохо отвезти его в тёплое место, чтобы солярка оттаяла", — посоветовал автоэксперт.

Тёплый бокс или гараж часто становится самым надёжным и безопасным решением, позволяющим восстановить текучесть топлива без риска повреждений.

Что делать, если машина уже замёрзла

Если возможности поставить автомобиль в тепло нет, можно попробовать временные меры. Эксперт допускает использование автохимии, предназначенной для работы с влагой в топливе, однако предупреждает о её ограниченной эффективности.

"Заехать на заправку или в автомагазин, купить жидкости, которые воду в солярке растворяют. Единственный нюанс, если она прям совсем замерзла, если у вас была условно летняя солярка, то эта штука поможет лишь отчасти. В любом случае эту солярку придется вырабатывать. Нужно заливать зимнюю солярку плюс антигель", — пояснил Ракитин.

Также существуют дополнительные системы подогрева, которые могут облегчить эксплуатацию дизеля в холодном климате.

"Есть всякие грелки, в том числе электрические 12-ти вольтовые на бак. Это уже дополнительное оборудование. Не все его готовы устанавливать, а в базовых комплектациях современных автомобилей такого практически нет", — отметил эксперт.

Дизельный двигатель особенно чувствителен к морозам и требует внимательного отношения в зимний период. Качество топлива, исправный аккумулятор и своевременная подготовка автомобиля играют решающую роль при холодном запуске. Грамотные действия помогают не только завести машину, но и сохранить ресурс мотора, избежав лишнего износа и поломок.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каждый десятый владелец авто тратит более 30 тыс рублей в месяц — аналитики вчера в 12:15
Каждый день за рулём — минус деньги: привычка ездить обходится дороже аренды жилья

Содержание личного автомобиля в России дорожает: часть автовладельцев тратит более 30 тысяч рублей в месяц, но отказываться от машины готовы немногие.

Читать полностью » Несмененный ремень ГРМ привел к ремонту двигателя на сотни тысяч — автомеханики вчера в 12:02
Замена за копейки или ремонт за сотни тысяч: ремень ГРМ превращает экономию в приговор двигателю

Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить, но такой подход может обернуться серьезными расходами и сложным ремонтом двигателя.

Читать полностью » Китайские автомобили не прошли миллион км без замены узлов — Ковалев автоэксперт вчера в 11:55
Китайские автомобили не одноразовые — но и не бессмертные: ресурс оказался куда скромнее обещаний

Способны ли китайские автомобили стать настоящими миллионниками и что скрывается за громкими гарантиями производителей.

Читать полностью » Volvo отказалась от классических дверных ручек в EX60 — Пётр Прокопец 25.01.2026 в 15:56
Volvo показал EX60 — электрический "наследник" XC60 удивил одной деталью снаружи

Volvo выводит EX60 — электрокроссовер-наследник XC60 на платформе SPA3: до 810 км запаса хода, Gemini AI, быстрая зарядка. Что скрывают цифры?

Читать полностью » Повреждение авто на парковке требует официальной фиксации — Уткина автоэксперт 25.01.2026 в 13:13
Виновник уехал, а платить вам: как не остаться крайним после парковочного ДТП

Автомобиль повредили на парковке и виновник уехал? Пошагово разбираем, как зафиксировать ДТП, обратиться в ГАИ и получить страховую выплату без лишних проблем.

Читать полностью » Электромобили сохранили льготы в программе автокредитов на 2026 год — автоэксперты 25.01.2026 в 13:08
Бензин — мимо, ток — в кассу: госпрограмма сменила фаворитов и оставила рынок в замешательстве

Электромобили и гибриды остаются в программе льготных автокредитов на 2026 год. Какие модели можно купить со скидкой и почему требования к ним мягче.

Читать полностью » Hyundai разрабатывает пикап со съёмными дверями — Autoblog 25.01.2026 в 9:18
Hyundai ломает правила пикапов — грузовик обещают превратить почти в кабриолет

Hyundai патентует съёмную крышу и даже двери для будущего пикапа — ручная панель и герметичное уплотнение обещают 'кабриолетный' опыт в грузовике.

Читать полностью » Kia обновляет дизайн Niro к 2026 году 24.01.2026 в 19:10
Kia Niro 2026 подтянул дизайн под EV-линейку — и это заметно с первого взгляда

Рестайлинг Kia Niro 2026: новый дизайн передка и фирменная световая подпись, аккуратные правки салона. HEV, PHEV и e‑Niro сохраняются, но конкуренция с EV3 растёт.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Стул в йоге добавляет устойчивость и снижает нагрузку на суставы — йога-терапевт Кёль
Питомцы
Кошки ориентируются по запахам, как по карте местности
Туризм
Направления для отдыха в 2026 году распределили по месяцам — туроператоры
Общество
Сбивает с толку или дает энергию: как фоновая музыка влияет на продуктивность работы
Туризм
Турция заняла первое место по ранним продажам летних туров — автоэксперты
Питомцы
Совместная жизнь с кошкой поддерживает психическое здоровье — Le Mag du Chat
Туризм
Скидки на раннее бронирование туров достигли 62% – Ассоциация туроператоров России
Наука
Сверхкрупные запасы высокосортного золота выявлены в Китае — геологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet