Дизель замёрз на парковке — спасает не трос: самый безопасный шаг, который многие пропускают

Зимой дизельные автомобили нередко отказываются заводиться именно тогда, когда они особенно нужны. Мороз влияет сразу на несколько ключевых узлов, и ошибка при запуске может обернуться дорогостоящим ремонтом. Эксперт объяснил, почему дизель "молчит" в холод и какие шаги помогут запустить машину без риска для двигателя. Об этом сообщает EcoSever.

Почему дизель не заводится в сильный мороз

Запуск дизельного двигателя при низких температурах во многом зависит от топлива и состояния аккумулятора. Как отмечает главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин, одна из самых частых причин отказа — поведение солярки на морозе. При сильном похолодании топливо может менять свои физические свойства, из-за чего перестаёт нормально поступать в двигатель.

"Солярка имеет свойство на морозе запарафиниваться, то есть превращаться в несколько агрегатных состояний одновременно, поэтому дальше она по трубопроводу не идет, в том числе в двигатель. Есть "дедовский" способ, но он подходит только для больших грузовиков, пытаться паяльной лампой отогревать, но конечно, для современных автомобилей это не подходит", — отметил эксперт.

В результате двигатель может прокручиваться "вхолостую", но воспламенения не происходит. В такой ситуации дальнейшие попытки запуска лишь разряжают аккумулятор и увеличивают нагрузку на стартер.

Как подготовиться к холодам заранее

По словам Ракитина, лучший способ избежать проблем — заблаговременная подготовка автомобиля к зиме. Речь идёт не только о проверке аккумулятора, но и о выборе правильного топлива. Использование зимней солярки и специальных добавок снижает риск её загустения.

"Неплохо было бы покупать перед наступлением холодного сезона антигели, которые заливаются в бак и способствуют тому, что солярка сохраняет свойства физические, остается жидкой. Если всё-таки автомобиль не готов запуститься, крутится двигатель в холостую, неплохо отвезти его в тёплое место, чтобы солярка оттаяла", — посоветовал автоэксперт.

Тёплый бокс или гараж часто становится самым надёжным и безопасным решением, позволяющим восстановить текучесть топлива без риска повреждений.

Что делать, если машина уже замёрзла

Если возможности поставить автомобиль в тепло нет, можно попробовать временные меры. Эксперт допускает использование автохимии, предназначенной для работы с влагой в топливе, однако предупреждает о её ограниченной эффективности.

"Заехать на заправку или в автомагазин, купить жидкости, которые воду в солярке растворяют. Единственный нюанс, если она прям совсем замерзла, если у вас была условно летняя солярка, то эта штука поможет лишь отчасти. В любом случае эту солярку придется вырабатывать. Нужно заливать зимнюю солярку плюс антигель", — пояснил Ракитин.

Также существуют дополнительные системы подогрева, которые могут облегчить эксплуатацию дизеля в холодном климате.

"Есть всякие грелки, в том числе электрические 12-ти вольтовые на бак. Это уже дополнительное оборудование. Не все его готовы устанавливать, а в базовых комплектациях современных автомобилей такого практически нет", — отметил эксперт.

Дизельный двигатель особенно чувствителен к морозам и требует внимательного отношения в зимний период. Качество топлива, исправный аккумулятор и своевременная подготовка автомобиля играют решающую роль при холодном запуске. Грамотные действия помогают не только завести машину, но и сохранить ресурс мотора, избежав лишнего износа и поломок.