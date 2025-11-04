Прощание с легендой: как Дайана Лэдд завоевала сердце зрителей и мировое признание

Известная актриса Дайана Лэдд скончалась на 89-м году жизни в своём доме в Охае, Калифорния. О её смерти сообщила дочь актрисы, Лора Дерн. Подробности сообщили источники, в том числе Hollywood Reporter.

"Моя удивительная героиня и мой бесценный дар — моя мама — скончалась сегодня утром рядом со мной в своем доме в Охае, Калифорния. Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художником и эмпатичной душой, которую, казалось, можно было создать только в мечтах. Нам посчастливилось знать её. Теперь она летает со своими ангелами", — поделилась Лора Дерн в социальных сетях.

Знаковая карьера

Карьера Дайаны Лэдд охватила более полувека. Она сыграла множество ролей, но признание мирового масштаба пришло к ней благодаря сотрудничеству с выдающимся режиссёром Дэвидом Линчем. Роль Мариэтты в культовом фильме "Дикие сердцем" принесла актрисе её вторую номинацию на премию "Оскар" в категории за лучшую женскую роль второго плана.

Однако это не была её первая номинация: ранее Лэдд уже была отмечена Академией за роль официантки Фло в драме Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет". Ещё одна важная веха в её карьере — номинация за роль в фильме "Беспутная роза". В этой картине Дайана сыграла вместе с дочерью Лорой, что стало историческим моментом — это был первый случай, когда мать и дочь были номинированы на "Оскар" за одну работу.

Недавние работы

За последние несколько лет Дайана Лэдд продолжала сниматься в кино и на телевидении. Среди её последних ролей — участие в фильмах "Джой", "На Чесапикских берегах" и "Просветленная", а также эпизодическая роль в популярном сериале "Детство Шелдона".

Вспоминая актрису

Бывший муж Дайаны Лэдд, актёр Брюс Дерн, отметил, что она была потрясающей актрисой, чьё величие оставалось скрытым до того, как её заметил Дэвид Линч.

"Когда он взял её на роль матери Лоры в "Диких сердцем", казалось, что мир наконец по-настоящему понял её блеск", — написал Брюс Дерн.

