Дайана Лэдд
Дайана Лэдд
© commons.wikimedia.org by Harry Chase, Los Angeles Times is licensed under CC BY 4.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:28

Прощание с легендой: как Дайана Лэдд завоевала сердце зрителей и мировое признание

Актриса Дайана Лэдд скончалась в возрасте 89 лет в своём доме в Калифорнии

Известная актриса Дайана Лэдд скончалась на 89-м году жизни в своём доме в Охае, Калифорния. О её смерти сообщила дочь актрисы, Лора Дерн. Подробности сообщили источники, в том числе Hollywood Reporter.

"Моя удивительная героиня и мой бесценный дар — моя мама — скончалась сегодня утром рядом со мной в своем доме в Охае, Калифорния. Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художником и эмпатичной душой, которую, казалось, можно было создать только в мечтах. Нам посчастливилось знать её. Теперь она летает со своими ангелами", — поделилась Лора Дерн в социальных сетях.

Знаковая карьера

Карьера Дайаны Лэдд охватила более полувека. Она сыграла множество ролей, но признание мирового масштаба пришло к ней благодаря сотрудничеству с выдающимся режиссёром Дэвидом Линчем. Роль Мариэтты в культовом фильме "Дикие сердцем" принесла актрисе её вторую номинацию на премию "Оскар" в категории за лучшую женскую роль второго плана.

Однако это не была её первая номинация: ранее Лэдд уже была отмечена Академией за роль официантки Фло в драме Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет". Ещё одна важная веха в её карьере — номинация за роль в фильме "Беспутная роза". В этой картине Дайана сыграла вместе с дочерью Лорой, что стало историческим моментом — это был первый случай, когда мать и дочь были номинированы на "Оскар" за одну работу.

Недавние работы

За последние несколько лет Дайана Лэдд продолжала сниматься в кино и на телевидении. Среди её последних ролей — участие в фильмах "Джой", "На Чесапикских берегах" и "Просветленная", а также эпизодическая роль в популярном сериале "Детство Шелдона".

Вспоминая актрису

Бывший муж Дайаны Лэдд, актёр Брюс Дерн, отметил, что она была потрясающей актрисой, чьё величие оставалось скрытым до того, как её заметил Дэвид Линч.

"Когда он взял её на роль матери Лоры в "Диких сердцем", казалось, что мир наконец по-настоящему понял её блеск", — написал Брюс Дерн.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  1. признание актрисы на международной арене.

  2. икона киноиндустрии, сыгравшая в фильмах, вошедших в историю.

  3. долгая и успешная карьера.

Минусы:

  1. потеря актрисы, сыгравшей в таких культовых фильмах.

  2. отсутствие её дальнейших ролей, на которые зрители надеялись.

Часто задаваемые вопросы

Какую роль сыграла Дайана Лэдд в "Диких сердцем"?
Она сыграла Мариэтту, за что получила номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Что сказал Брюс Дерн о Дайане Лэдд?
Он отметил, что она была скрытым сокровищем, и её таланты по-настоящему оценили только после работы с Дэвидом Линчем.

Какие последние работы были у Дайаны Лэдд?
Её последние роли можно увидеть в фильмах "Джой", "На Чесапикских берегах", "Просветленная" и сериале "Детство Шелдона".

Мифы и правда

Миф: Дайана Лэдд была признана только благодаря "Диким сердцем".
Правда: несмотря на огромный успех с Линчем, Лэдд имела долгую и успешную карьеру до этого, включая номинации на "Оскар" и роли в знаковых картинах.

Миф: Лэдд играла только в комедийных ролях.
Правда: актриса снималась в широком диапазоне жанров, включая драмы и социальные темы.

Интересные факты

  1. Дайана Лэдд — актриса с более чем 50-летним опытом работы в кино.

  2. В фильме "Беспутная роза" она сыграла вместе с дочерью Лорой Дерн, и это принесло обоим актрисам номинации на "Оскар".

  3. Лэдд сотрудничала с Дэвидом Линчем, став неотъемлемой частью его уникальной кинематографической вселенной.

Исторический контекст

  1. 1974 год — номинация на "Оскар" за роль в "Алиса здесь больше не живет".

  2. 1990 год — "Дикие сердцем" с её ролью Мариэтты.

  3. 2010-е годы — продолжение карьеры в кино и на телевидении.

