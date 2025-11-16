Не знала, что диабет может так влиять на кожу — вот как я научилась правильно ухаживать за ней

Сахарный диабет может значительно повлиять на состояние кожи, и правильный уход за ней играет важную роль в профилактике осложнений. Врач-дерматовенеролог Елена Егорова поделилась с "Вечерней Москвой" рекомендациями по уходу за кожей при диабете, чтобы минимизировать возможные риски.

Почему кожа страдает при сахарном диабете

Один из самых частых симптомов сахарного диабета — это сухость кожи. Причины этого кроются в метаболических нарушениях, которые влияют на внутренние органы, ткани и, в том числе, на кожу. Кроме того, диабетическая полинейропатия, при которой поражаются периферические нервы, также может вызвать ухудшение состояния кожи.

"Сухость кожи — самое частое проявление сахарного диабета. Она возникает по нескольким причинам: из-за метаболических нарушений, которые приводят к изменениям во внутренних органах, тканях, коже; из-за диабетической полинейропатии, при котором поражаются периферические нервы", — пояснила Егорова.

Также кожа при диабете теряет свои барьерные свойства, что создает благоприятные условия для развития инфекций.

Как ухаживать за кожей при диабете

Для предотвращения осложнений важно тщательно ухаживать за кожей. Елена Егорова рекомендует ежедневно осматривать кожу, особенно стопы, межпальцевые промежутки и складки, на наличие покраснений, трещин или других повреждений. Своевременное выявление таких изменений поможет избежать инфекций и воспалений.

"Чтобы снизить риск развития неблагоприятных последствий, важно ежедневно осматривать кожу (особенно стопы, межпальцевые промежутки и складки) на наличие покраснений и трещин", — добавила Егорова.

После душа следует тщательно просушивать кожу и складки, а также сразу же наносить увлажняющий крем, чтобы поддержать водный баланс в коже. Врач также советует отказаться от использования обычного мыла и перейти на мягкие гипоаллергенные гели и пенки для душа без отдушек, чтобы избежать раздражения кожи.

Рекомендации по уходу за кожей при сахарном диабете

Ежедневно осматривайте кожу, особенно стопы и межпальцевые промежутки. После душа тщательно просушивайте кожу, особенно складки. Наносите увлажняющий крем на тело сразу после душа, чтобы сохранить влагу в коже. Откажитесь от использования обычного мыла, используйте гипоаллергенные гели и пенки для душа без отдушек. Не используйте ароматизированные стиральные порошки и кондиционеры для белья. Носите одежду из натуральных тканей, чтобы предотвратить раздражения и аллергические реакции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пренебрежение осмотром кожи, особенно стоп и межпальцевых промежутков.

Последствие: Увеличение риска инфицирования и развития язв.

Альтернатива: Ежедневный осмотр кожи и своевременное лечение ран и повреждений. Ошибка: Использование обычного мыла и ароматизированных средств для ухода за кожей.

Последствие: Сухость, раздражение и аллергические реакции на кожу.

Альтернатива: Использование гипоаллергенных, мягких средств для ухода за кожей. Ошибка: Невнимание к состоянию кожи в местах складок и на стопах.

Последствие: Развитие трещин, язв и воспалений.

Альтернатива: Регулярный уход, увлажнение и защита кожи от перегрузок.

Плюсы и минусы правильного ухода за кожей при диабете

Плюсы Минусы Снижение риска инфекций и воспалений Требует регулярности и внимания Улучшение состояния кожи Необходимость использования специализированных средств Поддержание барьерных свойств кожи Возможно, потребуется менять привычки в уходе за кожей Уменьшение дискомфорта и зуда Некоторое время может потребоваться для привыкания к новым средствам

FAQ

Как предотвратить сухость кожи при диабете?

Используйте увлажняющие средства, осматривайте кожу на наличие повреждений и избегайте раздражающих веществ в мыле и косметике.

Можно ли использовать обычное мыло при сахарном диабете?

Нет, лучше использовать гипоаллергенные средства, чтобы избежать пересушивания и раздражения кожи.

Что делать, если появились трещины на коже при диабете?

Необходимо немедленно обратиться к врачу для получения рекомендаций по лечению и предотвращению инфекции.

Мифы и правда

Миф: Сахарный диабет не влияет на состояние кожи.

Правда: Сахарный диабет может вызывать сухость кожи, ее воспаления и повышенную уязвимость к инфекциям.

Миф: Использование обычного мыла при диабете не причиняет вреда коже.

Правда: Обычное мыло может пересушивать кожу и ухудшать ее состояние, особенно у людей с диабетом.

Миф: Проблемы с кожей при диабете — редкость.

Правда: Проблемы с кожей, такие как сухость и инфекции, встречаются у многих людей с диабетом и требуют специального ухода.

Сон и психология

Забота о здоровье кожи при диабете помогает не только физически, но и психологически. Понимание, что вы контролируете свое состояние и предотвращаете осложнения, уменьшает уровень стресса и тревожности. Это способствует общему благополучию и повышает уверенность в себе.

Три интересных факта

Диабетическая полинейропатия может ухудшать чувствительность кожи, что делает её более восприимчивой к травмам. Сахарный диабет повышает риск развития кожных инфекций и язв. Ношение одежды из натуральных тканей помогает уменьшить потоотделение и предотвращает раздражение кожи.

Исторический контекст

В 20 веке началось активное изучение взаимосвязи диабета с состоянием кожи.

В последние десятилетия улучшилось понимание о необходимости специфического ухода за кожей при диабете.

Современная медицина уделяет особое внимание профилактике кожных осложнений у людей с диабетом.