Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сахарный диабет
Сахарный диабет
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:12

Не знала, что диабет может так влиять на кожу — вот как я научилась правильно ухаживать за ней

Врач Елена Егорова предупредила о риске инфекций из-за диабетической полинейропатии

Сахарный диабет может значительно повлиять на состояние кожи, и правильный уход за ней играет важную роль в профилактике осложнений. Врач-дерматовенеролог Елена Егорова поделилась с "Вечерней Москвой" рекомендациями по уходу за кожей при диабете, чтобы минимизировать возможные риски.

Почему кожа страдает при сахарном диабете

Один из самых частых симптомов сахарного диабета — это сухость кожи. Причины этого кроются в метаболических нарушениях, которые влияют на внутренние органы, ткани и, в том числе, на кожу. Кроме того, диабетическая полинейропатия, при которой поражаются периферические нервы, также может вызвать ухудшение состояния кожи.

"Сухость кожи — самое частое проявление сахарного диабета. Она возникает по нескольким причинам: из-за метаболических нарушений, которые приводят к изменениям во внутренних органах, тканях, коже; из-за диабетической полинейропатии, при котором поражаются периферические нервы", — пояснила Егорова.

Также кожа при диабете теряет свои барьерные свойства, что создает благоприятные условия для развития инфекций.

Как ухаживать за кожей при диабете

Для предотвращения осложнений важно тщательно ухаживать за кожей. Елена Егорова рекомендует ежедневно осматривать кожу, особенно стопы, межпальцевые промежутки и складки, на наличие покраснений, трещин или других повреждений. Своевременное выявление таких изменений поможет избежать инфекций и воспалений.

"Чтобы снизить риск развития неблагоприятных последствий, важно ежедневно осматривать кожу (особенно стопы, межпальцевые промежутки и складки) на наличие покраснений и трещин", — добавила Егорова.

После душа следует тщательно просушивать кожу и складки, а также сразу же наносить увлажняющий крем, чтобы поддержать водный баланс в коже. Врач также советует отказаться от использования обычного мыла и перейти на мягкие гипоаллергенные гели и пенки для душа без отдушек, чтобы избежать раздражения кожи.

Рекомендации по уходу за кожей при сахарном диабете

  1. Ежедневно осматривайте кожу, особенно стопы и межпальцевые промежутки.

  2. После душа тщательно просушивайте кожу, особенно складки.

  3. Наносите увлажняющий крем на тело сразу после душа, чтобы сохранить влагу в коже.

  4. Откажитесь от использования обычного мыла, используйте гипоаллергенные гели и пенки для душа без отдушек.

  5. Не используйте ароматизированные стиральные порошки и кондиционеры для белья.

  6. Носите одежду из натуральных тканей, чтобы предотвратить раздражения и аллергические реакции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Пренебрежение осмотром кожи, особенно стоп и межпальцевых промежутков.
    Последствие: Увеличение риска инфицирования и развития язв.
    Альтернатива: Ежедневный осмотр кожи и своевременное лечение ран и повреждений.

  2. Ошибка: Использование обычного мыла и ароматизированных средств для ухода за кожей.
    Последствие: Сухость, раздражение и аллергические реакции на кожу.
    Альтернатива: Использование гипоаллергенных, мягких средств для ухода за кожей.

  3. Ошибка: Невнимание к состоянию кожи в местах складок и на стопах.
    Последствие: Развитие трещин, язв и воспалений.
    Альтернатива: Регулярный уход, увлажнение и защита кожи от перегрузок.

Плюсы и минусы правильного ухода за кожей при диабете

Плюсы Минусы
Снижение риска инфекций и воспалений Требует регулярности и внимания
Улучшение состояния кожи Необходимость использования специализированных средств
Поддержание барьерных свойств кожи Возможно, потребуется менять привычки в уходе за кожей
Уменьшение дискомфорта и зуда Некоторое время может потребоваться для привыкания к новым средствам

FAQ

Как предотвратить сухость кожи при диабете?
Используйте увлажняющие средства, осматривайте кожу на наличие повреждений и избегайте раздражающих веществ в мыле и косметике.

Можно ли использовать обычное мыло при сахарном диабете?
Нет, лучше использовать гипоаллергенные средства, чтобы избежать пересушивания и раздражения кожи.

Что делать, если появились трещины на коже при диабете?
Необходимо немедленно обратиться к врачу для получения рекомендаций по лечению и предотвращению инфекции.

Мифы и правда

Миф: Сахарный диабет не влияет на состояние кожи.
Правда: Сахарный диабет может вызывать сухость кожи, ее воспаления и повышенную уязвимость к инфекциям.

Миф: Использование обычного мыла при диабете не причиняет вреда коже.
Правда: Обычное мыло может пересушивать кожу и ухудшать ее состояние, особенно у людей с диабетом.

Миф: Проблемы с кожей при диабете — редкость.
Правда: Проблемы с кожей, такие как сухость и инфекции, встречаются у многих людей с диабетом и требуют специального ухода.

Сон и психология

Забота о здоровье кожи при диабете помогает не только физически, но и психологически. Понимание, что вы контролируете свое состояние и предотвращаете осложнения, уменьшает уровень стресса и тревожности. Это способствует общему благополучию и повышает уверенность в себе.

Три интересных факта

  1. Диабетическая полинейропатия может ухудшать чувствительность кожи, что делает её более восприимчивой к травмам.

  2. Сахарный диабет повышает риск развития кожных инфекций и язв.

  3. Ношение одежды из натуральных тканей помогает уменьшить потоотделение и предотвращает раздражение кожи.

Исторический контекст

В 20 веке началось активное изучение взаимосвязи диабета с состоянием кожи.

В последние десятилетия улучшилось понимание о необходимости специфического ухода за кожей при диабете.

Современная медицина уделяет особое внимание профилактике кожных осложнений у людей с диабетом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Кристина Фёдорова объяснила, как комары передают дирофилярию человеку сегодня в 7:15
Считала, что такие вещи случаются только в фильмах — пока не увидела паразита, извлеченного из глаза

Как укус комара может привести к серьезным заболеваниям? Узнайте о рисках и мерах защиты от паразитов и инфекций, передаваемых насекомыми.

Читать полностью » Чай и кофе помогают в профилактике рака полости рта и горла — Ирина Синицына сегодня в 6:54
Каждый день пью по чашке кофе — и рак полости рта ушёл на задний план: вот как это работает

Узнайте, как чай и кофе могут помочь снизить риск рака головы и шеи. Научные исследования подтверждают их полезность для здоровья, если пить их правильно и в умеренных дозах.

Читать полностью » Анна Белоусова предупредила о вреде продуктов с быстрыми углеводами сегодня в 6:39
Думала, что мозгу нужно только сахар для энергии — но вот что я узнала о питании

Как сбалансированное питание влияет на работу мозга? Узнайте, какие продукты поддерживают когнитивные функции и что стоит избегать для лучшей концентрации.

Читать полностью » Эльвина Бинатова предупредила о скрытом сахаре в растительном молоке сегодня в 5:34
Думала, что растительное молоко — это всегда полезно, но только теперь поняла, насколько важен состав

Почему не стоит злоупотреблять кофе на растительном молоке? Узнайте о возможных рисках и почему иногда коровье молоко может быть лучшей альтернативой.

Читать полностью » Перерывы за рулем помогают предотвратить последствия магнитных бурь сегодня в 4:29
Не верила, что магнитные бури могут повлиять на моё самочувствие — но вот что со мной произошло за рулем

Как магнитные бури влияют на автомобилистов и их способность безопасно управлять автомобилем? Узнайте о симптомах и рекомендациях врачей для водителей.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин: КТ помогает диагностировать инсульт у детей сегодня в 3:16
Никогда не думала, что травма головы может привести к инсульту у ребенка — вот почему важно делать КТ

Как предотвратить инсульт у ребенка и на что обратить внимание? Важные рекомендации врачей помогут вовремя выявить проблемы с сосудами и здоровьем.

Читать полностью » Врач Нахид Наджафов: рентген с визиографом безопасен для детей сегодня в 2:11
Боялась облучения, но выяснила, что визиограф — это в 5 раз безопаснее, чем фоновая радиация

Как визиограф помогает избежать осложнений в стоматологии и почему он безопасен для детей? Узнайте, насколько важно своевременно делать рентген-снимки.

Читать полностью » Круговые движения щеткой помогут сохранить десны сегодня в 1:04
Пренебрегала чисткой зубов по технике — и только теперь узнала, как это важно для здоровья

Как правильно чистить зубы и чего избегать? Узнайте, что стоит делать для здоровья десен и зубов, а также как избежать типичных ошибок.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Упражнение Маятник с весом заменяет скручивания — инструктор по фитнесу
Наука
Почки повышают выработку бетаина при длительной физической активности — учёные
Садоводство
Настой кожуры снижает активность вредителей капусты и рассады — агроном Пётр Ломонос
Красота и здоровье
Предновогодняя депрессия возникает из-за стрессов и нереализованных ожиданий — психолог Алексей Исаев
Еда
Салат Чингисхан с черносливом и орехами держит форму — повар
Питомцы
Выбор питомника определяет качество будущей выставочной собаки — кинологи
Садоводство
Раннее подкисление почвы улучшает приживаемость кустов голубики — ботаники
Авто и мото
Новые автомобили всё чаще выпускаются без запасного колеса — автопроизводители
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet