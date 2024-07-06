Исследование ученых из Австралии, опубликованное в журнале Diabetes Care, показало, что диабетики, использующие инсулин, на 60% чаще подвергаются риску госпитализации из-за травм головы, шеи и ожогов по сравнению с общим населением. В исследовании были проанализированы данные 117 тысяч человек с сахарным диабетом и 3.4 миллионов без него.

Обнаружено, что 69% всех травм у диабетиков связаны с падениями, которые являются основной причиной 80% травм головы и шеи. У диабетиков на инсулине риск травм выше на 65%.

Также выявлено, что диабет связан с повышенным риском солнечных ожогов из-за диабетической нейропатии. Риск травм может быть связан с гипогликемией, ухудшением зрения из-за диабетической ретинопатии, низкой минеральной плотностью костей и сокращением мышечной массы.

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