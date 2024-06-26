Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что пищевые волокна в растениях важны для баланса между производством полезных и вредных веществ в толстом кишечнике, воздействуя на бактерии, которые перерабатывают аминокислоту триптофан из пищи. Это исследование, опубликованное в Nature Microbiology, подчеркнуло, что при достаточном потреблении клетчатки, бактерии способствуют превращению триптофана в полезные соединения, тогда как недостаток клетчатки может привести к образованию вредных веществ.
Клетчатка содержится в овощах, фруктах, крупах и орехах. Например, E. coli может превращать триптофан в индол, что связано с болезнями почек, в то время как C. sporogenes превращает его в соединения, защищающие от воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: pixnio.com/U.S. Fish and Wildlife Service (public domain)
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