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В Копенгагене выяснили, что пищевые волокна важны для организма
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:33

В Копенгагене выяснили, что пищевые волокна важны для организма

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что пищевые волокна в растениях важны для баланса между производством полезных и вредных веществ в толстом кишечнике, воздействуя на бактерии, которые перерабатывают аминокислоту триптофан из пищи. Это исследование, опубликованное в Nature Microbiology, подчеркнуло, что при достаточном потреблении клетчатки, бактерии способствуют превращению триптофана в полезные соединения, тогда как недостаток клетчатки может привести к образованию вредных веществ.

Клетчатка содержится в овощах, фруктах, крупах и орехах. Например, E. coli может превращать триптофан в индол, что связано с болезнями почек, в то время как C. sporogenes превращает его в соединения, защищающие от воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: pixnio.com/U.S. Fish and Wildlife Service (public domain)

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