Врач-эндокринолог Юлия Атаманова порекомендовала проходить скрининг на сахарный диабет второго типа трем группам людей: тем, у кого индекс массы тела (ИМТ) больше 25, женщинам с гестационным диабетом в анамнезе и всем старше 35 лет. К рискам развития диабета также относятся наличие диабета у родителей, сердечно-сосудистые заболевания, высокое артериальное давление, синдром поликистозных яичников и малоподвижный образ жизни, сообщает Газета.Ру.
Для диагностики используются анализы на глюкозу натощак, глюкозотолерантный тест и анализ на гликированный гемоглобин. Атаманова подчеркивает, что основная причина диабета — ожирение, приводящее к инсулинорезистентности. Для снижения риска развития диабета важно поддерживать нормальный вес, сбалансированно питаться, избегать курения и вести активный образ жизни.
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