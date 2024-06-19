Исследование Университета Восточной Финляндии, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что здоровое питание может снижать риск развития сахарного диабета второго типа даже у людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию.
В исследование были вовлечены 1500 мужчин среднего и пожилого возраста, которым предложили оценить свой рацион питания. Анализ показал, что те, кто придерживался диеты, богатой овощами, фруктами, растительными маслами и нежирными продуктами, имели значительно меньший риск развития преддиабета и диабета второго типа по сравнению с теми, кто употреблял фастфуд и сладкие газированные напитки.
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