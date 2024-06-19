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В Финляндии выяснили, что правильное питание снижает риск развития диабета
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 1:46

В Финляндии выяснили, что правильное питание снижает риск развития диабета

Исследование Университета Восточной Финляндии, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что здоровое питание может снижать риск развития сахарного диабета второго типа даже у людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

В исследование были вовлечены 1500 мужчин среднего и пожилого возраста, которым предложили оценить свой рацион питания. Анализ показал, что те, кто придерживался диеты, богатой овощами, фруктами, растительными маслами и нежирными продуктами, имели значительно меньший риск развития преддиабета и диабета второго типа по сравнению с теми, кто употреблял фастфуд и сладкие газированные напитки.

Фото: commons.wikimedia.org/Celeda (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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