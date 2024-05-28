Исследователи из Эннийского университета "Кора" в Италии выяснили, что низкий уровень витамина D у пожилых людей связан с повышенным риском развития диабета. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, был проведен мета-анализ данных 12 предыдущих исследований с участием 40 664 человек из Европы и Северной Америки, средний возраст которых составил 69,1 года, причем 66% были женщины.

Анализируя уровни 25OHD (метаболит витамина D) в крови участников, ученые установили, что низкие уровни этого показателя увеличивают риск диабета на 19%. Витамин D влияет на риск развития диабета через механизмы, такие как модуляция производства инсулина, регулировка чувствительности клеток к нему, влияние на хроническое воспаление и метаболизм жировой ткани.

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