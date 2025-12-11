Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Диабет уступает стволовым клеткам
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:21

Болезнь без боли и симптомов: как диабет подкрадывается к миллионам

Число взрослых с диабетом удвоилось с 1990 года — ВОЗ

С начала 1990-х годов мир столкнулся с тревожной тенденцией — количество взрослых с диагнозом диабет увеличилось вдвое. Медики называют одной из главных причин малоподвижный образ жизни и избыточный вес, которые формируются годами и незаметно подрывают здоровье. Наиболее часто встречается диабет второго типа, который напрямую связан с образом жизни и может развиваться десятилетиями. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Что такое преддиабет и почему важно его распознать

Преддиабет — это состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но ещё не достиг значений, характерных для диабета. Этот период называют "точкой возврата" — если своевременно скорректировать привычки, заболевание можно предотвратить. Эндокринологи подчёркивают, что именно на этом этапе организм особенно чутко реагирует на изменения питания, физической активности и сна.

"Преддиабет — это период изменения образа жизни, фаза, когда у пациента есть возможность предотвратить прогрессирование диабета. Корректируя свой образ жизни, можно улучшить качество жизни и предотвратить развитие заболевания", — отмечает эндокринолог Марина Коста из больницы "Оризонти" в Белу-Оризонти.

Специалисты напоминают: существует ряд факторов, на которые повлиять невозможно — это наследственность и возраст. Однако большинство случаев диабета связаны именно с образом жизни: перееданием, низкой физической активностью и нарушением режима сна. Контроль этих факторов позволяет снизить риск даже при наличии генетической предрасположенности.

"Если вы занимаетесь физической активностью, придерживаетесь здорового питания, направленного на снижение массы тела в случаях избыточного веса или ожирения, регулярно проходите осмотры у врача и уделяете внимание своему здоровью, то можно избежать даже случаев генетической предрасположенности", — подчёркивает врач.

Шесть привычек, которые помогают предотвратить диабет

Медики выделяют шесть основных привычек, формирующих "щит" против диабета второго типа. Каждая из них направлена на укрепление метаболического здоровья и баланс уровня сахара в крови.

  1. Здоровое питание. Основу рациона должны составлять овощи, цельнозерновые продукты, источники белка и полезные жиры. Чем меньше в меню ультрапереработанных и сладких продуктов — тем ниже нагрузка на поджелудочную железу.

  2. Регулярная физическая активность. Даже умеренные упражнения, такие как ходьба, плавание или йога, помогают повысить чувствительность к инсулину и улучшить усвоение глюкозы.

  3. Полноценный сон. Недосып влияет на гормоны аппетита и инсулинорезистентность, поэтому важно спать не менее семи часов в день.

  4. Контроль стресса. Хронический стресс изменяет гормональный фон, повышая уровень глюкозы в крови. Расслабление, дыхательные практики и отдых помогают стабилизировать состояние.

  5. Социальная активность. Психическое здоровье тесно связано с физическим. Поддержание связей с друзьями и семьёй помогает снизить тревожность и улучшить общее самочувствие.

  6. Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь нарушают работу сосудов и усиливают риск метаболических нарушений.

Для контроля сахара полезно включать в рацион продукты, которые мягко регулируют уровень глюкозы, например финики при преддиабете. Они обеспечивают организм клетчаткой и минералами, поддерживая стабильный обмен веществ.

Почему важно вовремя диагностировать диабет

Диабет второго типа развивается постепенно и зачастую незаметно. Эндокринолог Вивиан Гуардиа из больницы Hcor в Сан-Паулу объясняет, что многие пациенты не воспринимают первые симптомы как тревожные.

"Пациенты жалуются на жажду, усталость, повышенный аппетит или затуманенное зрение, но связывают эти признаки с повседневными факторами, а не с нарушениями обмена веществ", — отмечает она.

Отсутствие регулярных медицинских осмотров приводит к тому, что заболевание выявляют с опозданием — на три-пять лет позже возможного срока. Ранняя диагностика позволяет не только контролировать болезнь, но и полностью обратить её развитие при преддиабете.

"Проблема в том, что диабет может прогрессировать годами, не вызывая боли или явных признаков, а когда диагноз наконец ставится, у пациента могут уже развиться серьёзные и необратимые осложнения", — предупреждает врач.

Сравнение профилактики и лечения диабета

Профилактика диабета второго типа значительно проще, дешевле и эффективнее, чем лечение уже развившегося заболевания.

  • Профилактика включает в себя изменение образа жизни, отказ от вредных привычек, снижение веса и контроль питания. Это не требует дорогостоящих процедур и даёт ощутимые результаты уже через несколько месяцев.

  • Лечение, напротив, предполагает постоянный медицинский контроль, приём лекарств, а иногда и инъекционную терапию. Кроме того, оно не устраняет первопричины болезни, а лишь контролирует последствия.

Регулярное обследование, здоровое питание и активность могут стать естественной альтернативой сложным медицинским вмешательствам.

Плюсы и минусы изменения образа жизни

Изменение привычек — это процесс, требующий дисциплины и терпения. Однако его преимущества очевидны:

  • Улучшение общего самочувствия и уровня энергии.
  • Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Нормализация сна и эмоционального состояния.
  • Повышение работоспособности и иммунитета.

К минусам можно отнести лишь необходимость самоконтроля и отказ от вредных привычек, что не всегда даётся легко. Но положительный результат, как правило, компенсирует любые трудности.

Советы по профилактике диабета

Чтобы избежать развития диабета второго типа, достаточно следовать нескольким простым, но системным шагам.

  1. Начните с небольших изменений — замените сладкие напитки на воду, добавьте в рацион больше клетчатки.

  2. Поставьте цель — хотя бы 30 минут активности в день, будь то прогулка или лёгкая зарядка.

  3. Регулярно проверяйте уровень сахара, особенно если в семье есть случаи диабета.

  4. Не игнорируйте стресс — ищите способы расслабления, будь то хобби или прогулки на свежем воздухе.

  5. Не забывайте о полноценном отдыхе: сон восстанавливает обмен веществ и помогает организму адаптироваться.

Регулярное употребление кисломолочных продуктов вечером может оказывать разный эффект — у одних улучшать пищеварение, у других вызывать дискомфорт. Поэтому важно слушать свой организм и подбирать режим питания индивидуально.

"Необязательно следовать радикальным диетам или сложным планам. Небольшие изменения, такие как сокращение потребления сладких напитков и ультра-обработанных продуктов, увеличение потребления клетчатки и ежедневные прогулки, уже дают результат", — подчёркивает эндокринолог.

Популярные вопросы о профилактике диабета

Как часто нужно проверять уровень сахара в крови?
Для людей без симптомов диабета достаточно делать анализ раз в год. Если есть лишний вес, повышенное давление или наследственная предрасположенность — каждые шесть месяцев.

Можно ли полностью вылечить диабет второго типа?
На ранних стадиях возможно добиться ремиссии при изменении питания, снижении веса и регулярных нагрузках. Однако важно сохранять эти привычки постоянно.

Какие продукты повышают риск диабета?
В первую очередь это сладкие напитки, белый хлеб, кондитерские изделия, колбасы и фастфуд — всё, что содержит много сахара и насыщенных жиров.

Какую роль играет стресс в развитии диабета?
Хронический стресс повышает уровень кортизола, что приводит к инсулинорезистентности. Именно поэтому важно научиться расслабляться и уделять внимание эмоциональному балансу.

