Сахарный диабет
Сахарный диабет
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:24

Диабет начинает разрушение не с сахара, а с десен — первые сигналы во рту

Более половины больных узнают о диабете случайно — Viva Bem

Человек редко задумывается о своём здоровье, пока организм не начинает подавать тревожные сигналы. Иногда эти сигналы едва заметны, но именно они могут предупредить о серьёзных нарушениях. Одним из таких состояний является диабет — болезнь, которая развивается тихо, но оказывает влияние на все системы организма. Об этом Viva Bem.

Что такое диабет и почему он развивается

Диабет — это хроническое заболевание обмена веществ, при котором нарушается усвоение глюкозы, основного источника энергии для клеток. Организм получает сахар из пищи, но при недостатке или неправильном использовании инсулина — гормона, вырабатываемого поджелудочной железой, — глюкоза накапливается в крови.

Проблема заключается не только в повышенном уровне сахара. Постепенно страдают сосуды, нервная система, сердце, почки, зрение и даже кожа. Наиболее часто встречаются две формы заболевания. При диабете 1-го типа поджелудочная железа полностью прекращает производство инсулина. При диабете 2-го типа, напротив, гормон вырабатывается, но организм теряет к нему чувствительность.

Первые сигналы во рту

Ротовая полость часто первой реагирует на изменения уровня сахара. Стоматологи называют три типичных признака, которые могут указывать на начинающийся диабет.

Во-первых, это постоянная сухость во рту. Недостаток слюны делает разговор и глотание затруднёнными, а слизистая становится уязвимой. Во-вторых, воспаление дёсен: повышенная концентрация сахара создаёт питательную среду для бактерий, вызывающих гингивит и пародонтит. В-третьих, потеря зубов, которая происходит из-за разрушения костной ткани, удерживающей зубы.

"Диабет нередко впервые проявляется в полости рта. Поэтому стоматолог может заподозрить болезнь ещё до постановки диагноза эндокринологом", — отмечается в материалах Американской стоматологической ассоциации.

Другие симптомы, на которые стоит обратить внимание

Организм подаёт сигналы и другими способами. Среди классических проявлений диабета — постоянное чувство жажды, частое мочеиспускание, внезапный голод и общая слабость. У некоторых пациентов наблюдаются зуд кожи, снижение остроты зрения, покалывание или онемение пальцев, долго заживающие раны.

Для диабета 1-го типа характерно стремительное развитие симптомов, часто в течение нескольких недель. Диабет 2-го типа, напротив, формируется медленно и может годами протекать бессимптомно. Именно поэтому его называют "тихим убийцей".

"Более половины пациентов узнают о болезни случайно — во время обследования или при появлении осложнений", — говорится в отчёте Международной диабетической федерации.

Как устанавливается диагноз

Диагностика начинается с простого анализа крови. Нормальным считается уровень глюкозы натощак до 99 мг/дл. Показатели от 100 до 125 мг/дл говорят о преддиабете, а значения выше 126 мг/дл — о развитии диабета.

Кроме того, определяют уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Он отражает среднее содержание сахара за последние три месяца и помогает оценить стабильность обмена веществ.

Преддиабет и метаболический синдром

Преддиабет — это пограничное состояние, при котором уровень сахара уже превышает норму, но пока не достиг критических значений. Его часто сопровождают абдоминальное ожирение, повышенное давление и высокий уровень триглицеридов. Всё это вместе формирует метаболический синдром — комплекс нарушений, значительно повышающий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Коррекция образа жизни может обратить этот процесс. Сбалансированное питание, контроль веса, отказ от фастфуда и алкоголя, а также умеренная физическая активность — ключевые меры профилактики.

Современные подходы к лечению

Лечение диабета требует участия целой команды специалистов: эндокринолога, диетолога, инструктора по физической терапии и иногда психолога. Их задача — обучить пациента контролю уровня сахара и адаптировать образ жизни под новые условия.

Регулярное измерение глюкозы с помощью глюкометра становится ежедневной привычкой. Цель лечения — поддерживать показатели в пределах 100 мг/дл натощак и до 140 мг/дл после еды.

"Контроль глюкозы — это не ограничение, а способ жить полноценно", — говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Плюсы и минусы различных подходов к контролю диабета

Существует несколько стратегий управления заболеванием, каждая из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

  1. Медикаментозная терапия.
    • Плюсы: позволяет быстро снизить уровень сахара, особенно при диабете 1-го типа.
    • Минусы: требует строгого соблюдения режима и может иметь побочные эффекты.

  2. Диета и физическая активность.
    • Плюсы: естественный способ нормализации сахара, улучшает общее самочувствие.
    • Минусы: эффект проявляется не сразу, необходима дисциплина.

  3. Технологические решения.
    • Плюсы: современные сенсоры и инсулиновые помпы делают контроль удобным.
    • Минусы: высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Сравнение традиционного и современного подходов

Раньше диабет рассматривался как приговор, а лечение сводилось к строгим ограничениям. Сегодня акцент смещён на самоконтроль и качество жизни. Если раньше пациенты зависели от редких измерений и визитов к врачу, то теперь непрерывные глюкометры и мобильные приложения позволяют отслеживать уровень сахара в режиме реального времени.

Таким образом, современная модель лечения делает человека активным участником процесса, а не пассивным наблюдателем.

Советы по профилактике диабета

Чтобы снизить риск развития болезни, важно придерживаться простых, но действенных шагов:

  1. Контролируйте массу тела и уровень сахара хотя бы раз в год.

  2. Включайте в рацион овощи, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и рыбу.

  3. Сократите потребление сладких напитков и полуфабрикатов.

  4. Занимайтесь физической активностью не менее 150 минут в неделю.

  5. Регулярно проходите обследование у терапевта и стоматолога.

Даже при наследственной предрасположенности правильные привычки могут отсрочить развитие болезни или вовсе предотвратить её.

Популярные вопросы о диабете

1. Как выбрать глюкометр?
Ориентируйтесь на точность, удобство считывания данных и доступность тест-полосок. Модели с функцией памяти и синхронизацией со смартфоном особенно полезны.

2. Что лучше: таблетки или инсулин?
Это зависит от типа диабета и состояния поджелудочной железы. При 1-м типе необходим инсулин, а при 2-м — часто удаётся обойтись таблетками и диетой.

3. Можно ли полностью вылечить диабет?
Диабет 1-го типа — хроническое заболевание, требующее пожизненного контроля. Диабет 2-го типа в некоторых случаях можно стабилизировать с помощью изменений в образе жизни.

4. Сколько стоит лечение диабета?
Стоимость зависит от тяжести заболевания и выбранной терапии. Однако часть лекарств и расходных материалов покрывается системой обязательного медицинского страхования.

5. Как питаться при диабете?
Важно соблюдать режим питания, ограничивать простые углеводы, употреблять больше клетчатки и пить достаточно воды.

