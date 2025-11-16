Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ДНК
ДНК
© https://commons.wikimedia.org by Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 0:25

Диабетические осложнения рушат тело годами, пока одна молекула не вмешивается в процесс

Новый препарат ускорил заживление диабетических ран у мышей — учёные

Исследователи всё активнее ищут способы защитить организм от осложнений диабета, которые часто развиваются даже у людей, тщательно контролирующих уровень глюкозы. Недавняя работа учёных показывает: определённое экспериментальное соединение способно уменьшать воспаление, ускорять заживление ран и воздействовать на ключевые механизмы заболевания вне зависимости от концентрации сахара в крови.

Эта идея особенно важна, потому что классическая стратегия лечения диабета опирается на стабилизацию уровня глюкозы — через питание, физическую активность, контроль веса и инсулинотерапию. Такой подход действительно уменьшает риск осложнений, но не устраняет его полностью. Многие пациенты сталкиваются с проблемами сосудов, хроническим воспалением и ухудшением состояния тканей, несмотря на идеальные показатели сахара.

,Профессор медицины и один из ключевых исследователей механизма Доктор Энн Мари Шмидт подчёркивает, что осложнения продолжают развиваться, даже если пациент добросовестно следует рекомендациям врачей.

"Осложнения диабета… лишь частично смягчаются строгим контролем уровня сахара в крови", — сказала профессор.

Что стоит за развитием осложнений

Учёные давно подозревали: в организме есть дополнительные биохимические процессы, которые включаются при диабете и провоцируют повреждения тканей независимо от уровня глюкозы. Исследовательская группа Шмидт много лет изучает один из таких механизмов — работу рецептора RAGE.

Эта молекула располагается на поверхности различных клеток, в том числе иммунных и эндотелиальных (то есть тех, что выстилают сосуды). С внешней стороны RAGE взаимодействует с белками, на которые "прилипли" сахара, — конечными продуктами гликирования (AGE). Их количество увеличивается с возрастом, но у людей с диабетом процесс идёт намного быстрее.

"Как только они там закрепляются, у них появляется дополнительная функция, позволяющая им фактически нарушать и повреждать эндотелиальные клетки", — пояснила Шмидт.

Когда AGE связываются с рецептором, тот запускает каскад внутренних сигналов, усиливающих воспаление. Одним из ключевых участников этого процесса является внутриклеточный белок DIAPH1, который начинает работать чрезмерно активно после контакта с RAGE.

Как работает новый препарат

Команда учёных давно искала молекулу, способную нарушить связь между RAGE и DIAPH1. Первыми кандидатами стали соединения из библиотеки, насчитывающей более 50 тысяч вариантов. Одна молекула выделялась особенно многообещающими эффектами: она предотвращала сердечные и почечные осложнения у лабораторных животных.

Для нового исследования использовали улучшенный аналог этой молекулы. Он продемонстрировал более безопасный профиль и одновременно сохранил эффективность.

В экспериментах препарат:

  • прерывал контакт RAGE и DIAPH1;
  • снижал уровень воспалительных сигналов в клетках людей с диабетом 1 типа;
  • ускорял заживление ран у диабетических мышей при местном нанесении;
  • уменьшал воспаление у мышей с аллергическими реакциями при приёме внутрь.

Доктор Тимоти Перкинс, доцент кафедры патологии, прокомментировал результаты исследований:

"Большой потенциал", — отметил доцент Тимоти Перкинс.

Он подчеркнул: если механизм подтвердится в будущих работах, подобные препараты могут защитить организм от целого комплекса осложнений, а не только от нарушений заживления.

Что происходит внутри клетки: упрощённая схема

Ниже представлена сравнительная таблица ключевых особенностей работы RAGE и DIAPH1 и эффектов экспериментального препарата.

Сравнение

Показатель Без лекарства Под действием препарата
Связывание AGE с рецептором RAGE Активно Сохраняется
Взаимодействие RAGE-DIAPH1 Усилено Заблокировано
Уровень воспалительных сигналов Высокий Снижен
Состояние эндотелия сосудов Нарушено Более стабильное
Скорость заживления ран Замедлена Ускорена

Советы шаг за шагом

Ниже — практические действия, которые сегодня доступны пациентам для снижения риска осложнений диабета. Таблица оформлена так, чтобы вы могли легко копировать её.

Что делать Инструменты / продукты
Поддерживать стабильный уровень глюкозы Глюкометр, CGM-системы, инсулиновые помпы
Следить за состоянием кожи и ран Антисептики, специальные гели для регенерации
Поддерживать здоровье сосудов Омега-3, умеренная физическая нагрузка
Контролировать воспаление (по рекомендациям врача) Препараты противовоспалительной направленности
Снижать воздействие AGE из пищи Нежареные продукты, ограничение переработанных блюд

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать небольшие раны
    → воспаление и замедленное заживление
    → использование заживляющих кремов, посещение врача при малейших признаках инфекции

  2. Злоупотреблять жареной пищей
    → рост AGE и нагрузки на сосуды
    → приготовление на пару, запекание, масла с высокой точкой дымления (оливковое, авокадо)

  3. Редко проверять уровень глюкозы
    → скрытые скачки сахара
    → CGM-трекеры или регулярные измерения глюкометром

А что если…

• А что если препарат действительно окажется эффективным у людей? Тогда терапия осложнений диабета может включать не только контроль сахара, но и блокировку конкретных молекулярных процессов.
• А что если RAGE влияет не только на сосуды? Возможно, появятся новые подходы к лечению астмы, ХОБЛ и других воспалительных заболеваний.
• А что если комбинация привычных мер и новых препаратов позволит замедлить биологическое старение тканей?

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Новый механизм воздействия, не связанный только с уровнем глюкозы Нет данных о влиянии на людей
Снижение воспаления и ускорение регенерации Неизвестны долгосрочные побочные эффекты
Потенциал применения при нескольких заболеваниях Необходим длительный период доклинических испытаний

FAQ

Как выбрать уходовые средства для заживления диабетических ран?

Выбирайте продукты с мягкими антисептиками, регенерирующими компонентами и без агрессивных спиртов. Лучше консультироваться с эндокринологом или дерматологом.

Сколько стоит лечение осложнений диабета?

Стоимость сильно варьируется: от аптечных заживляющих средств до сложных процедур вроде терапии ран в условиях клиники. В среднем — от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

Что лучше для снижения AGE: диета или лекарства?

Пока что основа — питание и контроль сахара. Лекарственные препараты, воздействующие на RAGE, ещё изучаются.

Мифы и правда

Миф: осложнения диабета появляются только из-за высокого уровня сахара.
Правда: существуют дополнительные механизмы, связанные с воспалением и AGE.

Миф: если сахар в норме, можно не следить за ранами.
Правда: ткани у диабетиков восстанавливаются медленнее, даже при хороших показателях глюкозы.

Миф: AGE можно полностью исключить из рациона.
Правда: они образуются и внутри организма, и с возрастом их количество увеличивается у всех.

Сон и психология

При диабете качество сна напрямую влияет на воспалительные процессы. Хроническое недосыпание увеличивает уровень стрессовых гормонов, что усиливает реакцию клеток на AGE. Психологическое состояние также имеет значение: тревога и усталость повышают риск скачков сахара, а значит — косвенно влияют на развитие осложнений.

Три интересных факта

  1. RAGE впервые описали в конце 1990-х, и с тех пор его влияние нашли более чем в десяти хронических заболеваниях.

  2. AGE повышаются не только из-за сахара, но и при частом употреблении жареной и копчёной пищи.

  3. Некоторые косметические сыворотки с антиоксидантами снижают локальное накопление AGE в коже.

Исторический контекст

  1. В начале XX века диабет считали практически неизлечимым заболеванием.

  2. В 1921 году появление инсулина позволило миллионам людей жить десятилетиями.

  3. С открытием AGE и RAGE в конце XX века учёные впервые задумались, что осложнения диабета имеют собственный механизм, не сводящийся только к сахару.

  4. Сегодня исследования направлены на то, чтобы блокировать эти процессы до того, как ткани начнут разрушаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В папоротнике Blechnum orientale выявили биомонацит без радиоактивных примесей — China Daily вчера в 16:41
Если бы металлы росли на грядках: китайское открытие обещает дешёвые смартфоны и зелёную энергетику

Китайские учёные впервые обнаружили редкоземельные металлы в живом папоротнике, что открывает путь к экологичной биодобыче стратегически важных ресурсов.

Читать полностью » Семейная реликвия оказалась частью древнего храма Афин — греческие археологи вчера в 15:04
Лотос из прошлого ожил: потерянная часть древнего храма сама нашла дорогу в Афины

Чилиец, унаследовавший фрагмент древнего мрамора, решил вернуть его Греции. История маленького артефакта неожиданно оказалась частью большой культурной справедливости.

Читать полностью » Генетический анализ подтвердил растворение неандертальцев в Homo sapiens вчера в 14:04
Племя, исчезнувшее без следа, на самом деле осталось рядом: тайна растворения неандертальцев раскрывается

Почему исчезли неандертальцы — результат ли это конкуренции, климата или медленного смешения с Homo sapiens? Новые данные древней ДНК предлагают неожиданный сценарий.

Читать полностью » Исследователи доказали экономическую роль углублений Перу — Джейкоб Бонгерс вчера в 13:04
Змеиная гора шепчет древний код: тысячи ям складываются в послание, забытое цивилизациями Анд

Загадочная полоса из тысяч ям в Перу десятилетиями поражала исследователей. Новое исследование раскрывает её истинную функцию, далёкую от фантастических догадок.

Читать полностью » Нарвалы многократно посещали глубоководные станции из любопытства — доцент Евгений Подольский вчера в 12:04
Нарвалы устроили атаку на дно океана: неизвестные удары по технике сбили учёных с толку

Арктические нарвалы неожиданно заинтересовались подводными научными приборами. Исследование показало, что любопытство животных может менять работу оборудования.

Читать полностью » Двуслойную раковину салтереллы признали уникальным механизмом скелета — докторант-геонаук Прескотт Вайда вчера в 11:04
Первые скелеты Земли возникли не так, как думали: салтерелла обнажила опасный разрыв в моделях развития

Древний организм с необычной двуслойной раковиной раскрыл учёным скрытую страницу эволюции. Новые исследования показывают, что он был родственником кораллов и медуз.

Читать полностью » Желатиновые капсулы двигались вопреки кровотоку со скоростью 40 см/с — Брэдли Нельсон вчера в 10:01
Тело становится навигационной картой: микророботы учатся доставлять препарат так точно, как дроны

Учёные создали микророботов, которые могут доставлять лекарства прямо в повреждённые ткани. Как работает эта технология и что она меняет в медицине?

Читать полностью » Электрическую пульсацию магнитосферы зафиксировали в новом направлении — исследователь Юсукэ Эбихара вчера в 9:09
Щит планеты раскрыл скрытый слой: заряд в магнитосфере меняется местами, ломая модели прошлого века

Новое исследование переворачивает традиционные представления о распределении зарядов в магнитосфере Земли и помогает по-новому взглянуть на динамику космической погоды.

Читать полностью »

Новости
Наука
Бактериальная ферментация дала яркие красители для ткани — профессор Сан Ёп Ли
УрФО
Суд обязал детсад выплатить 280 тысяч за травму ребёнка — прокуратура Челябинской области
Питомцы
Переломы зубов у собак выявили после жевания твёрдых предметов — ветеринары
Еда
Кукуруза усилила летний вариант салата с тунцом — кулинары
Авто и мото
Мотор перегревается при нарушении регламента обслуживания — автоэксперт Трушкова
Спорт и фитнес
Упражнение с эспандером укрепило трицепсы всего за 2 минуты — фитнес-тренеры
Дом
Регулярная уборка и качественная техника помогут эффективно бороться с пылью
Авто и мото
Мягкая подвеска увеличивает раскачивание и усиливает укачивание в дороге — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet