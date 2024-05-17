Австралийские ученые из сиднейского университета пришли к выводу, что у мужчин сахарный диабет первого и второго типа часто вызывает опасные осложнения на сердце, почки. У них чаще развивается диабетическая ретинопатия, отмечает JЕСН.

Результаты исследований показали, что у испытуемых мужчин с диабетом на 44% выше риски по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, на 57% дает осложнения на зрение и на 35% — усиливается нагрузка на почки.

В то время, как у женщин некторые показатели ниже: 31%, 61%, 25%. Ученые сделали вывод, что мужчины после того, как узнают свой диагноз, не так активно переходят на правильное питание и не меняют свои двигательные привычки.

А вот женщины-диабетики, по их словам, более ответственно относятся к своему здоровью. Они чаще проходят профосмотры для исключения других заболеваний.

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