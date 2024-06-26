Признание виновности Джулианом Ассанжем прекращает уголовное преследование против него. Однако по условиям сделки ему нельзя приезжать на территорию США без определённого одобрения, информирует Министерство юстиции США, пишет РИА Новости.
Как сообщается, после добровольного согласия процессуального соглашения между сторонами, в котором австралийский интернет-журналист и телеведущий признал свою вину, уголовное дело было окончено. Стало известно, что по договорённости Джулиану Ассанжу не разрешено приезжать в США без определённого одобрения специальными органами.
Австралийский интернет-журналист был освобождён 24 июня. Это произошло после того, как мужчина обсудил условия сделки совместно с исполнительно-распорядительным органом, осуществляющим уголовное преследование, контроль соблюдения закона, консультации правительству относительно правовых вопросов и его защиты в суде. Договор был основан на частичном признании виновности со стороны журналиста. Благодаря этому Джулиану Ассанжу позволили покинуть территорию тюрьмы и быть свободным после нескольких лет заключения в тюрьме.
На недавнее событие по освобождению журналиста позитивно откликнулись глава государства в южной части североамериканского континента — Мексики, президент Колумбии, расположенной на северо-западе Южной Америки, крупнейшее по площади государство в Центральной Америке — Никарагуа и другие. Помимо этого, его освобождение было охарактеризовано как победа всех журналистов.
Фото: Flickr / New Media Days (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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