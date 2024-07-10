Действующий президент США Джо Байден выразил свою уверенность на саммите государств НАТО, который проходит в эти дни, что РФ "проигрывает" в украинском конфликте. Об этом информирует РИА Новости.
На недавно начавшейся международной встрече глав государств военно-политического союза НАТО, которая проходит в столице и единственном федеральном округе Соединённых Штатов Америки, 46-ой президент США заявил, что ни один человек не должен сомневаться в том, что Российская Федерация проигрывает Украине.
Российская Федерация начала СВО два года назад. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что её цель — защита граждан, которые в течение многих лет подвергались уничтожению национальной, расовой, этнической или религиозной группы, издевательствам, исходящим от киевского режима. Владимир Путин также отметил, что СВО — это необходимая мера, и для Российской Федерации не оставили других вариантов сделать что-то иначе. Столица РФ много раз заявляла, что может вести переговоры. Однако против этого была столица Украины, самый большой по площади и численности населения город Украины — Киев. В западных странах умышленно не замечают отказ Украины от переговоров.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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