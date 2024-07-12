Действующий глава США Джо Байден на одном из мероприятий для СМИ по поводу окончания международной встречи глав государств НАТО в Вашингтоне снова постарался унизить президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.

По словам 46-ого президента Соединённых Штатов Америки, те люди, которые посчитали, что время военно-политического союза НАТО прошло, должны были резко очнуться, когда глава Российской Федерации "вторгся на Украину". По мнению Джо Байдена, наиболее глубочайшие и старые страхи европейских государств вновь явились. Аргументировал он это тем, что "безумный убийца", имея в виду Владимира Путина, снова пошёл маршем.

Действующий глава Соединённых Штатов Америки уже давно выходит за рамки, выражаясь по поводу президента Российской Федерации, унижая и всячески оскорбляя его. Сперва он устроил масштабный скандал, охарактеризовав Владимира Путина "убийцей". В свою очередь, глава Российской Федерации пожелал действующему президенту США здоровья, а также подметил, что судить других сравнимо с тем, когда человек глядит на себя в зеркало. После начала Специальной военной операции Джо Байден оскорбил Владимира Путина, назвав его "диктатором", "мясником" и так далее. Помимо этого, президент США уверял, что глава РФ не может продолжать выполнять свои обязанности на посту президента.

В начале года глава Российской Федерации заявил, что Джо Байден будет более хорошим вариантом на посту президента Штатов, чем 45-ый по счёту, экс-президент США Дональд Трамп. Он объяснил это тем, что Байден больше обладает опытом и он более предсказуемый.

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