В Крыму перевели в собственность Российской Федерации имущество певицы Украины, которая одержала победу в "Евровидении" восемь лет назад. Об исполнительнице, более известной как Джамала, поведал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Как стало известно, Сусана Джамаладинова была лишена имущества, находившегося на территории Крыма. Помимо этого Российская Федерация перевела из её собственности два земельных надела. Не стало исключением здание Джамалы, которое находилось в городе-курорте на южном берегу Крыма — административном центре городского округа Алушта. Последнее значилось в имуществе её семьи.

Владимир Константинов сообщил, что певицу решили добавить в список людей, чьё имущества должно перейти в собственность Российской Федерации. Помимо Сусаны Джамаладиновой существует ещё 110 объектов, которые являются национализированными. Решение о добавлении их в список было связано с недружелюбной позицией определённых людей, а также тех, кто как-то способствует и помогает Киеву.

На территории Российской Федерации Джамала находится в статусе разыскиваемой. Помимо этого, суд уже арестовал её заочно за дезинформацию о ВС РФ. Ложная информация присутствовала в одном из видеороликов на её официальной странице в социальных сетях.

Фото: Albin Olsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)