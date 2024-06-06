Украинский дезертир, покинувший свою воинскую часть более года назад, атаковал служащего военкомата в центре Киева, по словам представителей городского военкомата.

По информации, представленной на странице Киевского городского военкомата в соцсетях, около метро "Крещатик" 5 июня военнослужащие территориального центра комплектования подверглись провокациям со стороны гражданина, который подходил к ним и запустил конфликт.

В ответ на законный запрос документов для военного учета мужчина начал угрожать и нанес удар одному из военнослужащих.

Задержанным нарушителем, оказался бывший военнослужащий, который самовольно покинул свою воинскую часть более года назад.



Сведения о случившемся переданы в государственное бюро расследований для проведения проверки. Инициировано уголовное расследование в отношении дезертира.



Этот инцидент не первый в серии нападений на сотрудников военкоматов. В сообщениях украинских сухопутных войск от 18 мая говорилось о нападении мужчины с ножом на служащего военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области. Также известно, что в конце мая в Черкасской области неизвестный кинул гранату во двор сотрудника военкомата.



С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, введенный президентом Владимиром Зеленским. Предусмотрена всеобщая мобилизация.



Покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещено. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в любом месте - на улице, на заправке или в кафе.



По информации журнала Time со ссылкой на помощника президента Зеленского, в украинских вооруженных силах ощущается дефицит в военнослужащих, что привело к призыву на службу людей в среднем возрасте 43 года.



Стремление привлечь больше женщин в армию - еще один признак огромных потерь, понесенных Вооруженными Силами Украины, согласно информации издания New York Times.

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