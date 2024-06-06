Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Украинский дезертир напал на военкома
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:03

Украинский дезертир напал на военкома

Украинский дезертир, покинувший свою воинскую часть более года назад, атаковал служащего военкомата в центре Киева, по словам представителей городского военкомата.

По информации, представленной на странице Киевского городского военкомата в соцсетях, около метро "Крещатик" 5 июня военнослужащие территориального центра комплектования подверглись провокациям со стороны гражданина, который подходил к ним и запустил конфликт.

В ответ на законный запрос документов для военного учета мужчина начал угрожать и нанес удар одному из военнослужащих.

Задержанным нарушителем, оказался бывший военнослужащий, который самовольно покинул свою воинскую часть более года назад.

Сведения о случившемся переданы в государственное бюро расследований для проведения проверки. Инициировано уголовное расследование в отношении дезертира.

Этот инцидент не первый в серии нападений на сотрудников военкоматов. В сообщениях украинских сухопутных войск от 18 мая говорилось о нападении мужчины с ножом на служащего военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области. Также известно, что в конце мая в Черкасской области неизвестный кинул гранату во двор сотрудника военкомата.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, введенный президентом Владимиром Зеленским. Предусмотрена всеобщая мобилизация.

Покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещено. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в любом месте - на улице, на заправке или в кафе.

По информации журнала Time со ссылкой на помощника президента Зеленского, в украинских вооруженных силах ощущается дефицит в военнослужащих, что привело к призыву на службу людей в среднем возрасте 43 года.

Стремление привлечь больше женщин в армию - еще один признак огромных потерь, понесенных Вооруженными Силами Украины, согласно информации издания New York Times.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Украинские пограничники дежурят на вокзалах

Украинские пограничники дежурят на вокзалах

Пограничники осуществляют наблюдение на железнодорожных станциях на западе Украины с целью выявления тех, кто прибыл в близлежащие территории с намерением незаконно покинуть Украину, передал информацию пресс-секретарь пограничного отряда в Черновцах, Константин Лисник.

Читать полностью
Шор: Молдавия находится под внешним влиянием

Шор: Молдавия находится под внешним влиянием

Молдова — страна спокойная, однако оказывается под большим влиянием Запада, отметил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный политик из Молдовы Илан Шор.

Читать полностью

Общество

Министр Фальков: студенты должны использовать ИИ не для списывания, а для исследований

Министр Фальков: студенты должны использовать ИИ не для списывания, а для исследований

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступил на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув важность этичного использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Читать полностью
В Новой Москве будет построен крупнейший в России аквакурорт

В Новой Москве будет построен крупнейший в России аквакурорт

Девелоперская группа "А101" при содействии банка "Дом.РФ" и организации "Туризм.РФ" создадут самый большой российский аквакурорт в Новой Москве. Документы о ближайшем строительстве были согласованы на ПМЭФ.

Читать полностью

Новости