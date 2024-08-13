Девочке пересадили печень матери в Екатеринбурге

Пятилетнюю девочку врачи спасли в Екатеринбурге, пересадив ей печень матери.

У Оли диагностировали печеночную недостаточность из-за отравления бледной поганкой в середине июля. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. Даже после оказанной помощи девочка была в состоянии искусственной комы, имелся риск отказа других органов и отека головного мозга.

Врачи решили, что Оле необходима экстренная трансплантация печени, донором была выбрана мама девочки. Операция прошла успешно. Уже на второй день она попросила посмотреть мультик, а еще через несколько дней смогла перебраться из реанимации в обычную палату к родителям.

Фото: commons. wikimedia.org/U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm.