В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка была помещена в реанимацию с ожогами глотки после того, как случайно приняла ароматизатор в машине отца.
Отец отметил, что такие ситуации возникают, когда у вас двое детей.
По информации SHOT, вчера днём ребенок был в автомобиле, который был припаркован возле жилища на Кушелевской улице. Пока мужчина был занят своими делами, малышка дотянулась до ароматизатора, открыла флакон и выпила содержимое. Через некоторое время у девочки стали проблемы.
Малышку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у неё химический ожог гортани второй степени (повреждение кожи на всю глубину) и эпиглоттит — воспаление клапана гортани, что может привести к нарушению поступления кислорода и фатальному исходу.
Отцовство девочки прокомментировал событие SHOT, заявив, "Иногда так случается, когда у вас двое детей. Она немного выпила, первая помощь была оказана, она отрыгнула — и всё". Он заверил, что здоровье его дочери хорошее.
В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Фото: commons.wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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