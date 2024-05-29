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В Питере девочка попала в реанимацию из-за ароматизатора
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:30

В Питере девочка попала в реанимацию из-за ароматизатора

В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка была помещена в реанимацию с ожогами глотки после того, как случайно приняла ароматизатор в машине отца.

Отец отметил, что такие ситуации возникают, когда у вас двое детей.

По информации SHOT, вчера днём ребенок был в автомобиле, который был припаркован возле жилища на Кушелевской улице. Пока мужчина был занят своими делами, малышка дотянулась до ароматизатора, открыла флакон и выпила содержимое. Через некоторое время у девочки стали проблемы.

Малышку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у неё химический ожог гортани второй степени (повреждение кожи на всю глубину) и эпиглоттит — воспаление клапана гортани, что может привести к нарушению поступления кислорода и фатальному исходу.

Отцовство девочки прокомментировал событие SHOT, заявив, "Иногда так случается, когда у вас двое детей. Она немного выпила, первая помощь была оказана, она отрыгнула — и всё". Он заверил, что здоровье его дочери хорошее.

В настоящее время проводится проверка произошедшего.

Фото: commons.wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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