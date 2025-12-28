Девять тысяч лет назад лёд не выдержал: скрытая катастрофа, которая меняет взгляд на Антарктиду

Около 9000 лет назад Восточная Антарктида пережила событие, которое долгое время считалось невозможным для этого региона. Часть ледяного щита, считавшегося устойчивым, разрушилась за относительно короткий по геологическим меркам срок. Новые данные показывают, что решающую роль сыграло потепление океана, а не атмосферы. Об этом сообщает издание Earth.

Что произошло с Восточной Антарктидой в начале голоцена

Учёные реконструировали древний эпизод, произошедший в начале голоцена, когда климат был теплее современного. Исследование под руководством Юсуке Суганумы, сотрудника Национального института полярных исследований, показало, что в районе залива Лутцов-Холм произошло стремительное разрушение шельфового ледника. Анализ донных осадков выявил следы внезапного коллапса, который ранее не связывали с Восточной Антарктидой. Этот регион десятилетиями считался относительно стабильным по сравнению с Западной Антарктидой.

Определить точное время событий удалось благодаря изотопам бериллия и микрофоссилиям морских организмов. Они указали на резкое изменение условий примерно 9000 лет назад. В тот период в прибрежную зону континента начали проникать тёплые и солёные глубинные воды, связанные с циркумполярным течением. Именно они стали подтачивать основание плавучих ледяных платформ.

Как тёплая вода разрушила шельфы изнутри

В отличие от поверхностного таяния, воздействие глубинных вод происходило незаметно, но постоянно. Тёплая вода подмывала ледяные платформы снизу, лишая их устойчивости. Когда шельфы утратили опору, они начали распадаться, а ледяной покров, который они сдерживали, ускоренно двинулся в океан.

Исследователи описывают этот процесс как цепную реакцию. По мере таяния лёд поставлял в океан всё больше пресной воды. Она формировала лёгкий поверхностный слой, мешавший перемешиванию водных масс. В результате тёплая вода задерживалась у дна и продолжала разрушать ледники, усиливая эффект.

Почему коллапс оказался таким быстрым

Особенности рельефа Земли Королевы Мод сыграли ключевую роль. Подводная впадина направляла тёплые течения прямо к ледниковому фронту. Дополнительным фактором стало локальное изменение уровня моря, связанное с гляциально-изостатической корректировкой: земная кора поднималась после схода льда, облегчая всплытие шельфов.

Лишившись защитных платформ, внутренний ледяной щит стал терять массу гораздо быстрее. Это показало, что даже Восточная Антарктида может быть уязвимой при сочетании нескольких факторов, несмотря на твёрдое основание континента.

Современные параллели и тревожные сигналы

Современные наблюдения в Западной Антарктиде подтверждают выводы учёных. Ледники Туэйтса и Пайн-Айленд уже сегодня испытывают давление тёплых глубинных вод. Механизмы, зафиксированные в древних отложениях, во многом повторяются сейчас, что усиливает обеспокоенность климатологов.

Эти данные указывают на высокую чувствительность антарктических ледников к изменениям температуры океана. Даже умеренное потепление способно запустить процессы, последствия которых будут ощущаться на глобальном уровне.

Реконструкция древнего коллапса показывает, что устойчивость ледяных щитов не является гарантированной. История Восточной Антарктиды служит напоминанием о том, насколько тесно связаны океан и лёд. Понимание этих процессов помогает точнее оценивать риски будущего подъёма уровня моря. И чем глубже учёные заглядывают в прошлое, тем яснее становятся возможные сценарии будущего.