Югра предложила создать уникальный транспортный коридор: как это повлияет на регионы

В Совете Федерации завершились Дни Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. С 10 по 12 ноября в фойе палаты прошла выставка достижений региона, а в перерывах между заседаниями политические дебаты сопровождались спортивными турнирами. На встречах комитета обсуждались мегапроекты, которые будут иметь долгосрочное значение не только для Югры, но и для всей страны.

Что обсуждали на Днях Югры в Совете Федерации?

Глава ХМАО Руслан Кухарук отметил, что такие мероприятия дают возможность детально обсудить вопросы, касающиеся развития региона. Особое внимание было уделено социальным программам, строительству объектов инфраструктуры, а также проектам, которые повлияют на качество жизни югорчан и улучшат транспортно-логистическую связанность регионов Уральского федерального округа и страны в целом.

Промышленность, налоги и рыболовство

Один из ключевых вопросов касался расширения применения налога на дополнительный доход (НДД). Алексей Забозлаев, первый замгубернатора, предложил увеличить количество месторождений, попадающих под льготы, на 56 дополнительных участков в ХМАО. Это позволит увеличить нефтедобычу и привлечь дополнительные 4,4 триллиона рублей в бюджет страны.

Кроме того, была поднята тема изменения правил северного рыболовства. Заместитель губернатора Наталья Огородникова предложила корректировки в федеральное законодательство с учетом особенностей северных территорий, что поможет поддержать традиционные промыслы и снизить административную нагрузку на бизнес в арктических районах.

Транспортный коридор и реконструкция аэропортов

Югра предложила создать новый транспортный коридор, который соединит Екатеринбург с Надымом через несколько ключевых городов региона. Проект позволит обеспечить круглогодичное сообщение для 106 населенных пунктов, включая арктические районы. Одним из ключевых объектов станет мост через Обь.

Также обсуждали реконструкцию аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска. В частности, для обновления аэропорта Ханты-Мансийска было предложено заменить взлетно-посадочную полосу, чтобы аэропорт мог принимать новые типы воздушных судов, такие как МС-21 и Ту-214.

Проблемы с инфраструктурой и социальная политика

Важной темой стала модернизация инфраструктуры региона. Обсуждение касалось и дороги "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск", где требуется расширение полосы движения для улучшения безопасности и снижения числа ДТП. В вопросе модернизации транспортных объектов также упомянули проблемы с вокзалом в Сургуте.

Социально ориентированная политика региона также получила внимание. Вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова предложила вернуть норму, по которой отпуск по уходу за ребенком будет учитываться в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию жителей Крайнего Севера. Это предложение поддержали двадцать регионов страны.

Внимание к демографическим достижениям

Югра получила похвалу от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за высокие показатели рождаемости. Регион стабильно входит в десятку лучших по демографии, а коэффициент рождаемости в Югре составляет 1,61 — это выше среднего показателя по России.

Поддержка культуры и спорта

Не обошли стороной и вопросы культуры и спорта. Замгубернатора Елена Майер предложила поддержать ремонт образовательных и культурных объектов, таких как школы, детсады и дома культуры в различных районах округа. В планах также строительство ТЮЗа в Нягани, который уже принес Югре престижную премию "Золотая маска".

Югра также продвигает инклюзивные практики в спорте, предложив масштабировать свой опыт работы с параспортсменами и семьям с детьми, а также развивает систему социальных мер поддержки.