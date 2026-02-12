Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Кожин Опубликована сегодня в 10:20

Дом ещё не построен, а проблемы уже видны: как по прошлым проектам вычислить надёжность застройщика

Покупка квартиры в новостройке нередко воспринимается как шаг к будущему комфорту, однако именно на этапе подписания договора закладываются основные риски. О том, как избежать неприятных сюрпризов и грамотно проверить застройщика, рассказал MosTimes почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

Проверка начинается с документов

Эксперт советует начинать не с презентаций и обещаний менеджеров, а с анализа официальной информации. Речь идет о проектной декларации, которая должна быть зарегистрирована на сайте ГИС ЖКХ. Именно там указываются сроки ввода дома в эксплуатацию и сведения, переданные застройщиком в контролирующие органы.

По словам Полторака, важно сопоставить заявленные сроки с реальной практикой компании. Если в прошлом уже возникали задержки, это может стать сигналом для дополнительной проверки. Также имеет значение полнота раскрытия информации и прозрачность отчетности.

Опыт дольщиков и реализованные проекты

Отдельное внимание специалист рекомендует уделить отзывам тех, кто уже приобрел жилье у выбранного застройщика.

"Дальше посетить чаты в соцсетях, где обмениваются информацией те, кто уже купил у этого застройщика, кто уже стал дольщиком", — отметил Григорий.

Изучение реализованных проектов позволяет оценить не только соблюдение сроков, но и качество строительства. Репутация компании складывается годами, и отзывы покупателей часто отражают реальные проблемы, которые не видны в рекламных буклетах. Важно также понимать, насколько устойчиво финансовое положение девелопера.

Договор и финансовые гарантии

Особое внимание эксперт уделяет тексту договора долевого участия.

"Важно внимательно читать договор, ни в коем случае не по принципу "вот подпишите здесь и давайте оплату". Надо понимать, что и когда будет построено, в каком состоянии будет с отделкой, без отделки и так далее", — подчеркнул президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

Хотя договор подлежит государственной регистрации, формальная процедура не отменяет рисков. Эксперт обращает внимание, что обещания застройщика не всегда обеспечивают фактический результат, а предсказать развитие проекта на годы вперед невозможно. Поэтому покупка на стадии строительства всегда связана с определенной долей неопределенности.

Дополнительным ориентиром может стать информация о банке, который кредитует проект. Перед выдачей средств финансовая организация проводит собственную экспертизу, оценивая устойчивость застройщика и перспективы объекта. Это не исключает рисков полностью, но позволяет получить дополнительное подтверждение надежности проекта.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.

