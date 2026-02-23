Детокс-вода без сахара меняет привычки — организм получает больше, чем кажется

Освежающий напиток с ягодами и травами всё чаще заменяет сладкую газировку на кухнях россиян. Его называют детокс-водой, хотя чудесного "очищения" от него ждать не стоит. Тем не менее у такого варианта есть реальные преимущества, о которых говорят специалисты. Об этом сообщает EcoSеver.

Что на самом деле делает детокс-вода

Молекулярный биолог, нутрициолог и биохимик Юлия Дробышева подчёркивает: детокс-вода — это обычная питьевая вода, в которую добавлены фрукты, ягоды, овощи или травы и которая настаивается несколько часов. Несмотря на популярное название, напиток не обладает способностью выводить токсины.

"Вода с подобными добавками не выводит токсины волшебным образом, за это отвечают печень и почки. Но такая вода настоящее спасение для тех, кто не любит пить просто воду. А с нотками лимона или трав освежающих она приятнее пьется и помогает избежать обезвоживания", — пояснила Дробышева.

Организм самостоятельно справляется с очищением благодаря работе печени и почек. Однако достаточное потребление жидкости действительно поддерживает нормальные обменные процессы. Если человеку сложно выпивать норму простой воды, лёгкий вкус цитрусовых, ягод или мяты делает задачу проще и приятнее.

Кроме того, такой напиток помогает постепенно отказаться от сладкой газировки и пакетированных соков, в которых содержится значительное количество сахара. Замена привычных сладких напитков на воду с натуральными добавками снижает общую калорийность рациона без жёстких ограничений.

Польза без лишнего сахара

По словам специалиста, вместе с настоянной водой человек получает небольшое количество витаминов и биологически активных веществ из цитрусовых и ягод. Мята добавляет ощущение свежести, а имбирь придаёт лёгкий бодрящий эффект.

При этом в составе отсутствует добавленный сахар, что делает напиток более безопасным для ежедневного употребления. Такой формат особенно удобен в тёплое время года, когда риск обезвоживания возрастает.

Юлия Дробышева также отмечает, что детокс-вода может оказаться предпочтительнее бесконтрольного употребления минеральной воды.

"Некоторые люди пытаются садиться на диету на минералки. И здесь больше опасных моментов, нужно консультироваться с врачом по поводу образования камней в почках. Поэтому детокс-вода будет предпочтительнее, настоянная на фруктах, ягодах и травах", — говорит биохимик.

Минеральная вода содержит соли и микроэлементы в определённой концентрации, поэтому её регулярное употребление без рекомендаций врача подходит не всем. В отличие от неё, вода с фруктами и травами не создаёт дополнительной минеральной нагрузки на организм.

Как приготовить напиток дома

Готовится такой напиток максимально просто. Подойдёт очищенная бутилированная вода или вода после фильтра. В неё добавляют ломтики лимона или огурца, ягоды, веточки мяты или кусочки имбиря и оставляют в холодильнике на один-два часа для настаивания.

Чтобы ускорить процесс, можно заранее подготовить лёд с добавками.

"Чтобы немножко ускорить этот процесс, можно заранее заморозить кубики с ягодами или ломтиками фруктов в формочках для льда, потом просто добавлять подготовленную воду и быстрее получается напиток, дать ему настояться и пить в течение дня", — рассказала нутрициолог.

Замороженные кубики удобно хранить в морозильнике и использовать по мере необходимости. Они одновременно охлаждают воду и насыщают её вкусом, позволяя приготовить напиток практически сразу.

При этом специалист напоминает о мерах предосторожности. Людям с аллергией на цитрусовые, а также тем, кому противопоказан имбирь, перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом.