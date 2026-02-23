Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Летние вечеринки
Летние вечеринки
© https://unsplash.com by Kaizen Nguyễn is licensed under Free
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:02

Детокс-вода без сахара меняет привычки — организм получает больше, чем кажется

Освежающий напиток с ягодами и травами всё чаще заменяет сладкую газировку на кухнях россиян. Его называют детокс-водой, хотя чудесного "очищения" от него ждать не стоит. Тем не менее у такого варианта есть реальные преимущества, о которых говорят специалисты. Об этом сообщает EcoSеver.

Что на самом деле делает детокс-вода

Молекулярный биолог, нутрициолог и биохимик Юлия Дробышева подчёркивает: детокс-вода — это обычная питьевая вода, в которую добавлены фрукты, ягоды, овощи или травы и которая настаивается несколько часов. Несмотря на популярное название, напиток не обладает способностью выводить токсины.

"Вода с подобными добавками не выводит токсины волшебным образом, за это отвечают печень и почки. Но такая вода настоящее спасение для тех, кто не любит пить просто воду. А с нотками лимона или трав освежающих она приятнее пьется и помогает избежать обезвоживания", — пояснила Дробышева.

Организм самостоятельно справляется с очищением благодаря работе печени и почек. Однако достаточное потребление жидкости действительно поддерживает нормальные обменные процессы. Если человеку сложно выпивать норму простой воды, лёгкий вкус цитрусовых, ягод или мяты делает задачу проще и приятнее.

Кроме того, такой напиток помогает постепенно отказаться от сладкой газировки и пакетированных соков, в которых содержится значительное количество сахара. Замена привычных сладких напитков на воду с натуральными добавками снижает общую калорийность рациона без жёстких ограничений.

Польза без лишнего сахара

По словам специалиста, вместе с настоянной водой человек получает небольшое количество витаминов и биологически активных веществ из цитрусовых и ягод. Мята добавляет ощущение свежести, а имбирь придаёт лёгкий бодрящий эффект.

При этом в составе отсутствует добавленный сахар, что делает напиток более безопасным для ежедневного употребления. Такой формат особенно удобен в тёплое время года, когда риск обезвоживания возрастает.

Юлия Дробышева также отмечает, что детокс-вода может оказаться предпочтительнее бесконтрольного употребления минеральной воды.

"Некоторые люди пытаются садиться на диету на минералки. И здесь больше опасных моментов, нужно консультироваться с врачом по поводу образования камней в почках. Поэтому детокс-вода будет предпочтительнее, настоянная на фруктах, ягодах и травах", — говорит биохимик.

Минеральная вода содержит соли и микроэлементы в определённой концентрации, поэтому её регулярное употребление без рекомендаций врача подходит не всем. В отличие от неё, вода с фруктами и травами не создаёт дополнительной минеральной нагрузки на организм.

Как приготовить напиток дома

Готовится такой напиток максимально просто. Подойдёт очищенная бутилированная вода или вода после фильтра. В неё добавляют ломтики лимона или огурца, ягоды, веточки мяты или кусочки имбиря и оставляют в холодильнике на один-два часа для настаивания.

Чтобы ускорить процесс, можно заранее подготовить лёд с добавками.

"Чтобы немножко ускорить этот процесс, можно заранее заморозить кубики с ягодами или ломтиками фруктов в формочках для льда, потом просто добавлять подготовленную воду и быстрее получается напиток, дать ему настояться и пить в течение дня", — рассказала нутрициолог.

Замороженные кубики удобно хранить в морозильнике и использовать по мере необходимости. Они одновременно охлаждают воду и насыщают её вкусом, позволяя приготовить напиток практически сразу.

При этом специалист напоминает о мерах предосторожности. Людям с аллергией на цитрусовые, а также тем, кому противопоказан имбирь, перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стейк с чесночной пастой и винным соусом меняет всё — сочность держится до последнего кусочка 20.02.2026 в 11:50

Стейк с чесноком и вином — идеальное сочетание для тех, кто ценит хороший ужин и уютные разговоры.

Читать полностью » Картофель с луком не соседи: эти ошибки в хранении продуктов допускают все 20.02.2026 в 11:45

Диетолог Ирина Писарева рассказала NewsInfo, какие продукты чаще всего портятся из-за неправильного хранения.

Читать полностью » Беру курицу и горсть орехов — салат за 5 минут 20.02.2026 в 7:49

Этот удивительный салат с курицей и пеканом станет вашим фаворитом: легкий в приготовлении и интересный по вкусу.

Читать полностью » Сметана и сгущенка удваивают калории: безопасная норма блинов в день 19.02.2026 в 17:57

Диетолог Ольга Лушникова рассказала NewsInfo, сколько блинов в день можно съесть без вреда для фигуры и здоровья.  Анонс

Читать полностью » Маринованный красный лук меняет вкус тако — секрет в одном простом ингридиенте 19.02.2026 в 13:52

Уксусная среда и сок лайма творят чудеса, лишая красный лук его природной едкости и превращая овощ в хрустящий топпинг с карамельными нотками.

Читать полностью » Макароны с сыром запекаю на противне — хрустящих краёв становится в разы больше 19.02.2026 в 12:57

Забудьте о глубоких формах для запекания. Новый метод приготовления пасты позволяет получить в десять раз больше хрустящей корочки, используя обычный противень.

Читать полностью » Морщинистый картофель портит ужин — тихий сигнал, который многие игнорируют 19.02.2026 в 8:10

Сморщенная кожура — это не просто потеря товарного вида, а признак химической деградации клубня. Эксперты предупреждают о скрытой угрозе в привычном гарнире.

Читать полностью » Паста выходит пресной из-за одной ошибки — соус уже не спасёт 18.02.2026 в 15:01

Каждая деталь имеет значение, когда речь идет о приготовлении пасты. Один популярный совет может изменить всё.

Читать полностью »

Новости
Наука
Добавки "для здоровья" могут повлиять на развитие потомства — показал эксперимент
Красота и здоровье
Насыщенные носки выходят на первый план — сначала кажется спорно, потом не оторваться
Садоводство
Зелёная подушка у ствола душит корни — садоводы нашли способ без химии
Недвижимость
Неприятный запах из посудомоечной машины не исчезает — решение лежит в мусорном ведре
Красота и здоровье
Встал с кровати слишком быстро — голова закружилась не просто так: причина удивит
Недвижимость
Запах в холодильнике исчезает без соды — помогает продукт из обычной кладовой
Туризм
Венеция вводит плату за вход в 2026 году — туристам придётся регистрироваться заранее
Недвижимость
Мороз "чистит" матрас лучше химии — 30 минут меняют качество сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet