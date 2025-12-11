Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чай для похудения
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:27

Чай, который сжигает жир, на деле сушит тело: правда, от которой худеют не все

Детокс-чаи вызвали временную потерю веса из-за обезвоживания — врач Соломатина

Потеря нескольких килограммов за пару дней кажется заманчивой, но в действительности организм реагирует иначе. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", ссылаясь на слова врача-диетолога и кандидата медицинских наук Елены Соломатиной. По её словам, детокс-чаи не способны повлиять на настоящие причины набора веса и не запускают процессы жиросжигания.

Миф о "чудодейственном" чае

Популярность напитков с обещанием быстрого похудения объясняется их мочегонным и слабительным действием. Соломатина пояснила, что уменьшение массы тела связано не с потерей жиров, а с выведением жидкости. После восстановления обычного питьевого режима водный баланс возвращается, и вместе с ним — прежние килограммы. Врач подчёркивает, что снижение веса в таких случаях иллюзорно, а эффект — временный.

Как реагирует организм

Постоянное употребление подобных чаёв способно нанести вред. "Организм испытывает обезвоживание, и тогда замедляются метаболические процессы. Вымываются электролиты, что негативно сказывается на сердечной деятельности", — отметила Соломатина. По словам специалиста, потеря жидкости воспринимается телом как стресс, из-за чего обмен веществ замедляется, а не ускоряется. Это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями сердца и почек.

Опасность бездумного применения

Многие растительные сборы, входящие в состав детокс-чаёв, обладают выраженным биологическим действием. При бесконтрольном приёме они могут вызвать головокружение, слабость или нарушения работы сердца. Эксперт предупреждает: использовать такие средства можно лишь как вспомогательный элемент, но не как метод снижения веса. "Любые лечебные отвары нужно принимать по показаниям и под контролем специалиста", — заключила врач.

