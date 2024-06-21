Летняя потница - частая проблема летом, как для взрослых, так и для детей. О том, как с ней справиться, рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

- Как только на смену весенней прохладе пришла летняя жара, то можно говорить, что это явление, которое может сопровождать любого здорового ребенка, и это характерная сыпь на теле чаще всего в кожных складках и там, где на ребенка надето, как правило, несколько слоев одежды. Очень часто, когда речь идет о маленьких детях, родители, особенно если это первый малыш, очень боятся его переохладить (почему-то никто не боится перегреть), и надевают на него несколько слоев одежды, больше, чем требуется.

При этом врач отметила, что с переохлаждением организм ребенка справляется гораздо легче, нежели с перегреванием. Все связано с возрастными особенностями.

- Когда малыш уже находится в состоянии если не теплового удара, а ему очень жарко и некомфортно, ребенок начинает это выказывать своим беспокойством, плачем, отказом от еды, сниженной активностью. И не всегда родители сразу понимают, что они малыша перегрели.

По словам эксперта, именно такой перегрев и является причиной потницы.

- Минимальные проявления потницы в виде небольшой сыпи проходят быстро, и глобально качество жизни ребенку не снижает. Но если мы говорим о массивных проявлениях и о присоединении каких-то вторичных инфекционных проявлений, здесь малышу действительно некомфортно, здесь может подниматься температура, здесь может быть беспокойство, зуд, здесь может присоединиться терапия антибактериальная при необходимости. И всё это, конечно, строго по назначению детского доктора.

Также врач порекомендовала при первых признаках появления потницы непременно показаться специалисту. А правильной профилактикой станет поддержание оптимального температурного режима. Особенно это актуально для детей первого года жизни. Поможет и регулярная гигиена, в том числе и комфортный прохладный душ. Кроме того, важно соблюдать интервалы при смене подгузников.

- В целом смена подгузников, долженствующий интервал смены подгузников - примерно раз в 3 часа, не дольше, а в жару мы просим чаще менять подгузники и позволять ребенку принимать воздушные ванны так, чтобы малышу было комфортно и свежо. Вот, наверное, всё.

Фото: commons.wikimedia.org/Вячеслав Аргенберг (Атрибуция Creative Commons 4.0)