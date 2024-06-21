Россиянки сообщили, что условия декретного отпуска являются самым важным мотиватором для того, чтобы задуматься о беременности. Это было проанализировано специалистами "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", итоговые результаты имеются у РИА Новости.

Период времени, когда сотрудник освобождается от работы для подготовки к рождению дитя, реабилитации работоспособности и заботы за новорождённым ребёнком, является основным мотиватором для того, чтобы девушка задумалась о беременности. Более половины опрошенных ответили в качестве причины условия декрета. Работа медицинских учреждений и в целом система здравоохранения также имеет огромное значение для чуть меньше половины женщин.

Такая мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей, как материнский капитал, становится хорошим побудителем к зачатию для мужского пола. Они также задумываются о качестве работы детских садов.

Как сообщается, условия декрета, хорошее оказание помощи медицинских учреждений и материнский капитал важен для абсолютно для всех граждан России. Более молодое поколение в пределах 37 лет считает, что перед беременностью необходимо узнать о доступности детских садов и развивающих учреждений для их ребёнка. Молодые люди до 19 лет добавили в этот список условия такой программы жилищного кредитования для семей России с детьми, предоставляющая им возможность приобрести льготную ипотеку по сниженной ставке, как семейная ипотека. Помимо этого, в мотиваторы вошли условия отдыха для несовершеннолетних и, конечно же, размер заработной платы молодых родителей.

2700 граждан Российской Федерации участвовали в опросе.

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